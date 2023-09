Meteo, piogge e temporali sull'Italia: da giovedì 14 calo delle temperature anche al Sud

L’Anticiclone Nord-Africano si sta gradualmente indebolendo e nelle ultime ore ne ha approfittato una perturbazione atlantica (la numero 2 del mese), la cui coda sta attraversando il Centro-Nord: anche giovedì 14 è attesa quindi un po’ di instabilità, con improvvisi rovesci e temporali su molte regioni del Centro e del Nord, dove anche le temperature faranno registrare valori oramai prossimi a quelli tipici del periodo. Temperature in calo e qualche nuvola in più anche al Sud, dove però non sono attese piogge degne di nota.

Nella giornata di venerdì 15 insisterà un po’ di instabilità al Nord e sul versante adriatico della Penisola, poi nel fine settimana è probabile il veloce passaggio di un’altra perturbazione (numero 3 del mese), accompagnata da un nuovo peggioramento del tempo al Nord, con piogge che in base alle mappe odierne dovrebbero concentrarsi soprattutto nella giornata di sabato 16.

Le previsioni meteo per giovedì 14

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con improvvisi rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Campania e Sardegna. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo in gran parte del Centro-Sud e Sardegna; valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per venerdì 15

Cielo nuvoloso al Nord, con isolati acquazzoni e temporali su quasi tutte le regioni a eccezione dell’Emilia. Nel resto d’Italia alterneranno sole e momenti nuvolosi, con qualche pioggia su regioni centrali adriatiche, Basso Lazio e Appennino Meridionale. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Nord, in rialzo invece in gran parte del Sud e Sardegna.