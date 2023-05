Meteo, piogge e temporali protagonisti fino al Ponte del 2 giugno: tutti i dettagli

L'estate meteorologica, al via per consuetudine il 1 giugno, avrà inizio con condizioni di instabilità diffusa sull'Italia: il resto della settimana, così come anche il Ponte del 2 giugno, trascorrerà in totale assenza dell’alta pressione, e quindi con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi.

Sul bacino del Mediterraneo resterà attiva una blanda circolazione ciclonica, associata ad una massa d’aria relativamente fresca e umida in quota. Ad alimentare questa struttura ci pensa, in queste ore, un debole sistema nuvoloso in lenta evoluzione tra Sardegna e Sicilia (perturbazione n.8 di maggio) e destinato a coinvolgere temporaneamente il Centro-Sud nella giornata di mercoledì 31 dove resterà elevato il rischio di rovesci e temporali.

Poco cambierà nei giorni successivi, con la tendenza ad una possibile ulteriore accentuazione della fase instabile tra sabato 3 e domenica 4, quando non è da escludersi il passaggio di un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.1 di giugno), con un peggioramento del tempo più evidente sulle regioni del Centro-Nord, associato a precipitazioni più diffuse anche in pianura. Si tratta di una tendenza ancora incerta.

Le previsioni meteo per mercoledì 31

In mattinata piogge e rovesci residui su Valle d’Aosta e Piemonte. Primi isolati acquazzoni in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale. Ampie schiarite sul versante tirrenico. Nel pomeriggio ulteriore accentuazione dell’instabilità in tutto il Centro-Sud, con la formazione di numerosi rovesci e temporali, più probabili e frequenti nelle Isole e nelle zone interne peninsulari. Al Nord fenomeni a carattere più isolato e limitati al basso Piemonte e alle zone montuose.

Temperature massime in lieve calo, più brusco durante gli episodi temporaleschi. Venti deboli, ma con forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 1 giugno

Nuvole sin dal mattino su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole, con locali piogge su ovest Sicilia ed est Sardegna. Seguirà un aumento dell’instabilità, con la formazione di rovesci o temporali, nelle zone interne e montuose del Centro-Sud. Al Nord il rischio di precipitazioni pomeridiane sarà limitato alle aree montuose, mentre in val padana e lungo le coste il tempo resterà in prevalenza soleggiato.

Temperature massime senza grosse variazioni, su valori prossimi o poco oltre la norma, fin verso i 25-26 gradi nelle aree più assolate. Venti deboli, ma con forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.