Meteo, via vai di perturbazioni: ecco le zone a rischio maltempo. Le previsioni dal 29 gennaio

Giorni della Merla senza il gelo che vorrebbe la tradizione popolare: in questa parte centrale della settimana infatti le temperature sono effettivamente destinate a calare, ma senza eccessi, per cui si limiteranno a tornare su valori normali per il periodo. In ogni caso, considerato i valori ben al di sopra della norma degli ultimi giorni, in diverse località lo sbalzo sarà importante, anche dell’ordine di 6-8 gradi nell’arco di pochi giorni. Il ritorno di un freddo normale per il periodo sarà anche accompagnato da nuovo maltempo.

In particolare, mercoledì 29 gennaio una nuova perturbazione (la numero 10 del mese) attraverserà velocemente la Penisola, portando maltempo soprattutto al Sud e sul medio versante tirrenico. Poi tra giovedì e venerdì è probabile il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la numero 11 di gennaio), destinata a portare un po’ di maltempo più che altro al Nord-Ovest e sulle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 gennaio

Mercoledì prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Nuvole altrove, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello: nel corso del giorno piogge sparse, localmente anche intense, sulle regioni meridionali; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime con poche variazioni al Nord-Ovest, in diminuzione nel resto d’Italia, con il calo più marcato al Sud. Ventoso sui mari di ponente per venti occidentali.

Le previsioni meteo per giovedì 30 gennaio

Giovedì molte nubi e piogge sparse al Nord-Ovest, con nevicate al di sopra di 1000 metri. Un po’ di nubi anche al Nordest, regioni centrali tirreniche, estremo Sud e Isole: al mattino qualche pioggia residua su Puglia e Calabria. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in Emilia e sul medio versante adriatico.