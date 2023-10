Meteo, via vai di perturbazioni: porteranno pioggia e sbalzi termici. Le previsioni da martedì 17 ottobre

Dal punto di vista meteo si conferma una settimana piuttosto movimentata per l'Italia, nel mirino di alcune perturbazioni che porteranno sul Paese piogge e sbalzi termici.

Dopo il passaggio della perturbazione 2 di ottobre, che ha raggiunto ieri l'Italia accompagnata da una massa d'aria fredda, un nuovo sistema perturbato avanza verso parte del Centro-Sud, da cui si allontanerà nella seconda parte di oggi. Infine, un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) raggiungerà il Nord e la Toscana tra mercoledì e giovedì, seguita da un sistema nuvoloso più organizzato e intenso (perturbazione numero 5) che causerà un marcato peggioramento tra venerdì e il fine settimana.

Queste ultime due perturbazioni saranno accompagnate da un rinforzo dei venti meridionali con conseguente risalita di aria calda dal Nord Africa che, fra mercoledì e venerdì, darà origine a un nuovo sensibile rialzo termico soprattutto al Centro-Sud dove si potranno raggiungere punte intorno ai 30 gradi o anche leggermente più elevate sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 17 ottobre

Al mattino cielo molto nuvoloso con residue piogge su Abruzzo, Molise e al Sud, ma con tendenza a un miglioramento dal pomeriggio. Nubi sparse nel resto del Centro-Sud. Iniziali schiarite ampie al Nord, ma con nubi in graduale aumento nelle zone più occidentali.

Temperature inizialmente basse al Nord; massime stazionarie o in lieve aumento con valori vicini alla media, eccetto sulle Isole dove si toccheranno punte di 27-30 gradi grazie anche ai venti meridionali in rinforzo.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 ottobre

Tempo soleggiato sulle Isole. Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite a tratti ampie al Sud, nel Lazio, in Abruzzo e Molise. Nubi più estese e compatte nel resto del Paese, specie su Alpi occidentali, Liguria e Toscana dove saranno possibili delle piogge. Verso sera fenomeni in estensione ad Emilia e basso Veneto e in intensificazione in Liguria e alta Toscana.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord; massime in leggero calo al Nord, in aumento al Centro-Sud con punte di 27-30 gradi sulle Isole. Venti moderati meridionali sui mari di ponente.