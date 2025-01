Meteo, via vai di perturbazioni: ancora piogge in vista, ma senza freddo invernale. Le previsioni da giovedì 23

Nei prossimi giorni sull’area euro-mediterranea domineranno le correnti atlantiche, con conseguenti condizioni di variabilità che, tuttavia, sarà associata a temperature per lo più sopra la media a causa dei concomitanti afflussi di aria mite. Giovedì la perturbazione n.7 di gennaio, che nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia, prima di allontanarsi verso i Balcani darà luogo ancora a precipitazioni su parte del Centro-Nord.

In seguito, venerdì si attende una tregua con una giornata stabile ma nebbiosa, mentre sabato, sebbene in un contesto in gran parte stabile, il rinforzo delle correnti umide meridionali sui mari di ponente annuncerà l’avvicinamento di un’altra perturbazione (la n.8) che darà origine ai primi effetti al Nord-Ovest. Il nuovo sistema nuvoloso transiterà nel corso di domenica, seguito probabilmente a breve distanza da un’altra perturbazione che interesserà l’Italia all’inizio della prossima settimana. Durante le varie fasi perturbate le temperature resteranno in generale al di sopra della media stagionale. Di conseguenza le nevicate interesseranno solo le Alpi a quote di media e alta montagna e, contemporaneamente, continueranno a rimanere poco probabili le gelate notturne a bassa quota.

Le previsioni meteo per giovedì 23 gennaio

Nuvolosità irregolare, con schiarite anche ampie, su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole. Cielo molto nuvoloso o coperto nel resto del Paese, con piogge sparse, meno probabili su pianura piemontese, Ponente ligure e Alpi orientali. Fenomeni anche moderati fra il Levante ligure e la Toscana. Quota neve in rialzo sulle Alpi, anche oltre i 1200-1500 metri. In giornata tendenza a un miglioramento con graduali schiarite al Nord-Ovest.

Temperature massime in generale rialzo: valori sopra la media al Centro-Sud con punte massime intorno ai 20 gradi o anche leggermente oltre su Calabria e Isole. Un po’ ventoso per venti meridionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 24 gennaio

Tempo in generale miglioramento, con solo un po’ di nuvole sulle regioni centro-meridionali, in Liguria e nell’alto Adriatico. Fra notte e primo mattino formazione di nebbie in gran parte della pianura Padana e nelle valli del Centro, in successivo diradamento, ma tendenti a riformarsi dalla sera.

Temperature minime in calo al Nord, ma difficilmente sottozero alle basse quote; massime stazionarie o in leggero rialzo, eccetto in Sardegna dove si osserverà un calo. Venti in attenuazione.