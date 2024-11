Meteo 28 novembre: perturbazione in arrivo, porterà freddo, piogge e neve! Ecco dove

La debole perturbazione in transito sul nostro Paese giovedì porterà molte nuvole, ma le piogge saranno poche e in generale di debole intensità, mentre le temperature rimarranno piuttosto miti, al di sopra della norma soprattutto al Sud e Isole.

Un cambiamento più deciso della situazione meteo è invece previsto per domani, venerdì 29 novembre, quando dai Balcani irromperanno sulla nostra Penisola delle correnti di aria fredda e la perturbazione numero 9 del mese. Il sistema perturbato darà vita a un vortice di bassa pressione capace di influenzare il tempo dell’intero fine settimana, portando ovunque un po’ di freddo invernale, piogge sparse al Centro-Sud e Isole e anche un po’ di neve sulle zone appenniniche.

Le previsioni meteo per giovedì 28 novembre

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna, con schiarite anche sul settore del medio basso adriatico. Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, comunque con poche deboli piogge per lo più concentrate tra Liguria di Levante e Alta Toscana, Campania e Cosentino. Deboli nevicate sulle Alpi di confine, con locali piogge in arrivo sull’estremo Nord-Est in serata. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli, ma con rinforzi di Libeccio sul Mar Ligure.

Le previsioni meteo per venerdì 29 novembre

Prevalenza di bel tempo al Nord, ma attenzione alle nebbie nelle ore più fredde diffuse in Val Padana; cieli poco nuvolosi anche in Toscana. In generale nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali adriatiche, settori interni verso il Lazio, Sud e Sardegna, in serata anche in Sicilia; qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 1.000 metri. Temperature massime in calo al Centro-Sud e nelle regioni alpine, con poche variazioni altrove. Venti in netta intensificazione, forti nord-orientali, con il Mar Adriatico che diverrà molto mosso entro sera.