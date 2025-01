Meteo: perturbazione dell'Epifania in arrivo! Neve abbondante sulle Alpi

Le vacanze natalizie si chiuderanno, a breve, con la perturbazione dell’Epifania (la n.2 di gennaio), con cui dovremo fare i conti a inizio settimana. La sua parte più attiva, infatti, attraverserà l’Italia tra la sera di lunedì 6 e la giornata di martedì 7. Il passaggio frontale avrà l’effetto positivo di riportare da un lato un po’ pioggia anche sulle regioni settentrionali, dall’altro la neve sulle Alpi a quote medio-alte (entrambe assenti in qualche caso da inizio dicembre). Entro martedì pomeriggio, in quota sopra i 1500 metri circa, sono attesi fino a 30-40 cm di neve fresca, con maggiore generosità nel settore centro-orientale.

Il sistema perturbato, molto esteso nel suo settore caldo, è preceduto da una massa d’aria calda di matrice sub-tropicale che raggiungerà il Mediterraneo centrale attraverso una progressiva intensificazione delle correnti meridionali. Le temperature, di conseguenza, aumenteranno soprattutto al Centro-Sud dove si porteranno ben al di sopra della norma (fino a 6-7 °C di anomalia). Qui, salvo temporanee e lievi oscillazioni al ribasso, il clima resterà mite fino a giovedì 9, mentre un’altra perturbazione atlantica (la n.3) dovrebbe investire il Paese tra giovedì e venerdì 10, seguita questa volta da un’irruzione di aria artica. Attendiamo conferme.

Le previsioni meteo per l'Epifania (lunedì 6 gennaio)

Qualche schiarita al Sud e sulla Sicilia, più ampia e duratura a inizio giornata. Per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità più densa e compatta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Precipitazioni deboli, sparse e intermittenti più probabili su regioni di Nord-Ovest e Toscana, nevose su centro-ovest Alpi oltre 1000-1400 metri, localmente più in basso nel nord del Piemonte. Qualche pioviggine non esclusa anche su Lazio e Umbria.

Dalla sera fenomeni in estensione alle regioni di Nord-Est, in intensificazione tra Liguria di levante e Lombardia. Temperature massime in aumento in Romagna e in tutto il Centro-Sud, dove i venti soffieranno da moderati a forti meridionali. Punte fino a 20-22 gradi su Puglia, Calabria e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 7 gennaio

Tempo in miglioramento al Nord-Ovest, dove rasserena nel corso della mattinata. Nel resto del Paese cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni più probabili, inizialmente anche diffuse, su regioni di Nord-Est, centrali tirreniche, Umbria, Campania e Sardegna. Dal pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni, con schiarite sempre più ampie su Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. In serata ultime isolate piogge tra bassa Campania, Calabria, Salento e nel nordest della Sicilia.

Temperature in lieve diminuzione nelle Alpi, al Centro, su basso Tirreno e Sardegna. Venti da moderati a forti su tutti i mari e al Centro-Sud: inizialmente meridionali, in rotazione ai quadranti occidentali, con raffiche fino a 50-70 Km/h. Mari fino a molto mossi.