Meteo, per la prossima settimana piogge in vista

Domenica 19 novembre osserveremo la tendenza a un moderato aumento della nuvolosità sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo l’arco alpino; qualche nube anche sulla Sardegna occidentale. Il tempo sarà generalmente soleggiato altrove, con nuvolosità in crescita dalla sera sui settori centrali tirrenici.

Le temperature non subiranno grosse variazioni, con valori per lo più nelle medie o ancora poco sotto in qualche parte del Sud e leggermente oltre le medie in Sardegna. Inizialmente sarà ancora ventoso per Maestrale all’estremo Sud ma in graduale attenuazione nel corso della giornata.

La nuova settimana inizierà con un lunedì all’insegna di un generale aumento delle nuvole senza rischio di precipitazioni significative a causa dell’avvicinamento di una perturbazione che poi tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre porterà precipitazioni sparse e contribuirà a generare un vortice di bassa pressione che insisterà anche nei giorni successivi a ridosso dell’Italia; in particolare giovedì avremo piogge per lo più intorno alla Sardegna con la tendenza ad avanzare verso la Sicilia e le regioni centro-meridionali.

Questa nuova perturbazione sarà associata a una massa d’aria fredda che determinerà un calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna dove rinforzeranno i venti settentrionali.