L’alta pressione nei prossimi giorni dovrebbe indebolirsi e sfaldarsi a iniziare dal Nord Italia, scalzata dalla discesa di una perturbazione atlantica a carattere di fronte freddo (prima perturbazione del mese di gennaio). Tra mercoledì 5 e il giorno della Befana dovrebbe coinvolgere l’Italia con alcune precipitazioni, una intensificazione del vento e un calo termico verso valori più consoni per l’inizio di gennaio.

Da mercoledì 5 gennaio fase meteo più movimentata e aria fredda per la Befana

Mercoledì 5 gennaio arriverà una nuova perturbazione sull’Italia: si dovrebbe trattare di un sistema perturbato di debole intensità che porterà nuvole alcune precipitazioni al Nordest, Toscana e Sardegna. Rischio di pioggia su est Lombardia e Nordest, Toscana settentrionale e settori ovest della Sardegna. Al mattino neve debole sulle Alpi orientali fino a quote intorno ai 1000 metri. Andrà meglio nel resto del Centro-sud con prevalenza di sole soprattutto al Sud e in Sicilia. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna in temporaneo e ulteriore rialzo invece sul resto del Centro-sud e sull’alto Adriatico per effetto di venti meridionali in rinforzo.

Si attiveranno poi venti più freddi settentrionali che nella giornata della Befana determineranno un sensibile calo delle temperature dopo il caldo anomalo di questi giorni. La perturbazione raggiungerà il Centro-sud portando nuvole ma scarse precipitazioni. Al Nord la situazione andrà migliorando con il ritorno di un po’ di sole.