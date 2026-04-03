Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove

Come previsto da alcuni giorni abbiamo la conferma che il periodo delle festività pasquali sarà caratterizzato dalla decisa espansione di un campo di alta pressione accompagnato da una massa d’aria molto mite, sopra la nostra penisola. Come conseguenza sull’Italia osserveremo una serie di giornate dal tempo prevalentemente soleggiato e poco ventose.



Entro martedì i termometri segneranno quasi ovunque le medie del periodo, con anomalie positive più marcate sulle regioni centro settentrionali.

Tendenza meteo: Pasquetta con il sole e un clima molto mite sull'Italia

Lunedì di Pasquetta su tutte le regioni cielo sereno o poco nuvoloso, temporaneamente velato da nubi alte. Venti di debole intensità. Clima molto mite con temperature massime prossime a 22-23 gradi in molte località di bassa quota del Centro Nord. In Sardegna sarà possibile toccare anche i 25 gradi.



Per martedì 7 e mercoledì 8 aprile non sono previsti cambiamenti significativi e pertanto molto probabilmente osserveremo altre due giornate di tempo stabile e soleggiato.