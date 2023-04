Perturbazione in arrivo dal Venerdì Santo: porterà piogge anche nel weekend di Pasqua! La tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l'arrivo di una perturbazione nell'ultima parte della settimana di Pasqua 2023.

Il sistema perturbato dovrebbe infatti portare i primi segnali di peggioramento nella giornata di giovedì 6 aprile per poi investire in modo più deciso l'Italia nel Venerdì Santo, il 7 aprile, con le prime piogge più probabili al Nord-Ovest, sul versante tirrenico del Centro e sulla Sardegna settentrionale. Nel corso del weekend di Pasqua, poi, la perturbazione dovrebbe attraversare l'Italia influenzando le condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud.

La tendenza meteo fino a Pasqua e Pasquetta

Venerdì Santo, il 7 aprile, la perturbazione porterà nuvole soprattutto al Nord e in Toscana, con deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1.200-1.400 metri. Possibili rovesci e isolati temporali su Liguria e Toscana, qualche pioggia potrà coinvolgere anche la pianura piemontese e lombarda.

Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento, con valori massimi intorno ai 16-17 gradi da Nord a Sud.

Nel weekend di Pasqua la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud, accompagnata da un'area di bassa pressione posizionata inizialmente sul Tirreno.

Sabato assisteremo al ritorno di condizioni meteo stabili al Nord, con tempo soleggiato al Nord-Ovest. Nuvole e instabilità aumenteranno invece sulle regioni centrali, in Sardegna e in parte del Sud. Piogge e locali temporali dovrebbero interessare in particolare le zone interne del Centro, l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, e in forma più isolata anche il nord della Puglia e la Campania. Sull’Appennino centrale la neve arriverà fino a circa 1.200 metri. Tempo stabile e con poche nubi su Calabria ionica e Sicilia.

Temperature minime in aumento un po’ ovunque, massime in rialzo al Nord e in calo nelle regioni centrali coinvolte dalla perturbazione. In generale i valori saranno ancora inferiori alla media stagionale, anche se con anomalie meno marcate rispetto alla parte centrale della settimana.

Nella domenica di Pasqua la perturbazione raggiungerà anche l’estremo Sud e la Sicilia, portando una fase meteo marcatamente instabile con rovesci e temporali che potrebbero risultare localmente di forte intensità in Calabria e nell’Isola. Piogge e rovesci sparsi insisteranno anche nel resto del Sud, con residue nevicate intorno ai 1.300 metri sui rilievi di Molise e Campania.

Una locale instabilità pomeridiana potrebbe interessare i rilievi del Nord-Est, mentre nel resto del Paese si profila un cielo in generale poco nuvoloso.

Temperature massime in calo al Sud e in leggero aumento al Centro-Nord, più sensibile al Nord-Ovest.

Il lunedì di Pasquetta la perturbazione si allontanerà verso la Grecia, permettendo il ritorno a condizioni meteo in generale stabili e soleggiate. Potrebbe fare eccezione il Sud peninsulare, dove attualmente non si esclude l’insistenza di piogge e rovesci residui. Si tratta di un’evoluzione ancora piuttosto incerta, che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.