Meteo Pasqua-Pasquetta: tempo incerto al Centro-Nord, sole e clima quasi estivo al Sud

Durante il fine settimana di Pasqua sull'Italia insisteranno intense correnti sud-occidentali in quota, accompagnate da venti di Scirocco nei bassi strati. In questa situazione, sull'Italia le temperature si manterranno decisamente oltre la media, in particolar modo nelle regioni centro-meridionali. Sul Centro-Sud il cielo sarà soleggiato o poco nuvoloso, mentre sabato 30 marzo le nuvole risulteranno più dense al Nord-Ovest con piogge che interesseranno Valle d'Aosta, Piemonte in estensione nel corso della giornata anche alla Lombardia e alla Liguria, con nevicate a quote molto alte.

Nella giornata di Pasqua, stando agli ultimi aggiornamenti, il Nord sarà attraversato da un’altra perturbazione che probabilmente porterà piogge diffuse, ancora una volta più intense sul Nord-Ovest ed a ridosso di Alpi e Prealpi. Neve generalmente oltre 1500-1700 metri. Qualche pioggia isolata potrebbe interessare anche il nord dell’Umbria e della Toscana. Al Sud e in Sicilia saranno giornate dal sapore estivo, con temperature localmente anche superiori ai 25 gradi.

Nella giornata di Pasquetta, secondo le ultime proiezioni, potrebbe transitare un'altra perturbazione che dovrebbe attraversare il Nord, con qualche effetto possibile anche sulle regioni del Centro, in particolare quelle di ponente. Si tratta di una tendenza che presenta ancora ampi margini di incertezza, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.