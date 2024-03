Meteo Pasqua: fine settimana con sole e clima estivo al Centro-Sud. Al Nord possibile qualche pioggia

Da venerdì 29 e fino al fine settimana di Pasqua le condizioni meteo saranno più stabili sulle regioni del Centro-Sud, mentre il Nord Italia resterà esposto al possibile passaggio di altre perturbazioni. Le temperature saranno in sensibile aumento, con valori quasi estivi specialmente al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo del fine settimana di Pasqua e Pasquetta

Venerdì 29, nel dettaglio, sarà una giornata all'insegna del sole su gran parte d'Italia, particolarmente sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole. Sul Nord Italia, specie su Piemonte e fasce alpine e prealpine, avremo nuvolosità densa con la possibilità di qualche pioggia su nord della Lombardia e, dalla sera, anche sul nord del Piemonte. I venti meridionali di Scirocco, in intensificazione sui bacini occidentali, determineranno un sensibile rialzo delle temperature in tutta Italia, con valori quasi estivi al Centro-Sud.

Durante il fine settimana di Pasqua sull'Italia insisteranno intense correnti sud-occidentali in quota, accompagnate da venti di Scirocco nei bassi strati. In questa situazione, sull'Italia le temperature si manterranno decisamente oltre la media, in particolar modo nelle regioni centro-meridionali. Dal punto di vista del tempo, invece, sul Centro-Sud il cielo sarà soleggiato o poco nuvoloso, mentre sabato 30 le nuvole risulteranno più dense al Nord-Ovest con piogge che interesseranno Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia nord-occidentale, con nevicate a quote molto alte.

La giornata di Pasqua potrebbe piovere al mattino sulla alta Lombardia e Piemonte, e Nord-Est. Altrove il tempo sarà soleggiato o comunque senza precipitazioni di rilievo. Al Sud e in Sicilia saranno giornate dal sapore estivo, con temperature anche superiori ai 25 gradi.

Nella giornata di Pasquetta, secondo le ultime proiezioni, potrebbe transitare un'altra perturbazione che dovrebbe attraversare il Nord in giornata, con possibile coinvolgimento anche di Toscana e Umbria. Altrove il tempo sarà invece più soleggiato e mite. Si tratta di una tendenza che presenta ancora ampi margini di incertezza, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.