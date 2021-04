Meteo, Pasqua e Pasquetta con qualche pioggia e calo termico

Dopo una settimana dominata dall'anticiclone, che fino al Venerdì Santo garantirà condizioni meteo stabili e un clima eccezionalmente mite, una decisa svolta si profila dal weekend di Pasqua.

L'alta pressione, infatti, sta per indebolirsi e sabato 3 aprile permetterà a due diverse perturbazioni di investire l'Italia. Si tratterà di sistemi perturbati piuttosto deboli, che saranno comunque in grado di portare condizioni meteo più instabili in diverse regioni. La prima perturbazione arriverà dal Mediterraneo Occidentale, e la seconda lambirà l'Italia nel suo tragitto che dal Nord Europa la porterà verso i Balcani.

Tra i protagonisti meteo anche un aumento del freddo: dopo il caldo anomalo di questi giorni una massa d'aria fredda determinerà un sensibile calo delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali e da quelle adriatiche.

In particolare, sabato 3 aprile osserveremo un'alternanza tra sole e nuvole in buona parte delle nostre regioni. Isolati acquazzoni e temporali potranno coinvolgere la pianura lombardo-veneta, le zone interne del Centro, le coste centrali adriatiche, il nord della Puglia e la Sardegna. Le temperature massime caleranno in modo sensibile al Nord, nelle regioni centrali adriatiche e in Sardegna.

Per domenica 4 aprile si profila un giorno di Pasqua soleggiato sull'Italia, anche se con locali annuvolamenti. Nubi sparse interesseranno soprattutto l'estremo Nord-Ovest, le zone interne del Centro, l'estremo Sud e le Isole maggiori. Da metà giornata rovesci e temporali sono previsti sui settori centro-meridionali della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia nord-orientali; al mattino qualche pioggia possibile anche nel Salento.

Le temperature subiranno un generale calo.

La giornata di Pasquetta trascorrerà con condizioni meteo stabili in gran parte delle nostre regioni, ma con cielo parzialmente nuvoloso al Nord-Ovest, in Calabria e sulle Isole maggiori. Il tempo sarà instabile sulle Isole e sulla Calabria meridionale, con il rischio di alcuni rovesci e temporali, e qualche debole pioggia potrà coinvolgere anche la Liguria e il settore centro-occidentale delle Alpi.

Le temperature massime caleranno ancora lievemente al Nord-Ovest, in Sicilia e in Calabria, mentre saranno in aumento nelle zone interne e adriatiche del Centro-Sud.