Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi

L'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori.

Previsione 4 Aprile 2026 - ore 11:44 - Redatto da Meteo.it Previsione 4 Aprile 2026 - ore 11:44 - Redatto da Meteo.it