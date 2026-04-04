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Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi

L'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori.
Previsione4 Aprile 2026 - ore 11:44 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Aprile 2026 - ore 11:44 - Redatto da Meteo.it

Queste Feste di Pasqua saranno dominate, dal punto di vista meteorologico, dall’alta pressione che occuperà stabilmente la nostra Penisola: di conseguenza ci attendono una Pasqua e una Pasquetta piene di sole, senza piogge o nevicate, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e Sardegna.

La fase di tempo stabile e insolitamente caldo sembra peraltro destinata a durare anche oltre le Feste Pasquali: le ultime proiezioni infatti confermano che l’alta pressione insisterà, probabilmente, almeno fino a giovedì 9 della prossima settimana, garantendo sempre tempo ancora soleggiato e stabile, accompagnato da un po’ di caldo anomalo.

Nell’ultima parte della prossima settimana, e in particolare da venerdì 10, appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo Centrale, con il parziale cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più instabile, caratterizzata anche da un graduale ritorno delle temperature sui valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per Pasqua (domenica 5 aprile)

Bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni durante tutta la giornata. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, che risulterà in generale mosso; altrove venti deboli e mari nel complesso calmi o poco mossi.

Temperature al di sopra delle medie stagionali, specie nei valori pomeridiani: in particolare massime quasi dappertutto in ulteriore leggera crescita e in generale comprese fra 18 e 24 gradi, con possibili picchi fino a 25-26 gradi.

Le previsioni meteo per Pasquetta (lunedì 6 aprile)

Altra giornata con prevalenza di tempo soleggiato in tutto il Paese, fatta eccezione per qualche innocuo e temporaneo annuvolamento, per lo più confinato sulle zone montuose. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con mari in generale calmi o poco mossi.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime quasi dappertutto comprese fra 18 e 25 gradi, con picchi di 26-27 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:12

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