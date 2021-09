Meteo, ottobre al via con prevalenza di tempo stabile sull'Italia

Nei prossimi due giorni la situazione meteorologica sarà piuttosto tranquilla sull’Italia con un tempo in prevalenza stabile e con poche piogge; da segnalare in particolare un tempo instabile con rischio elevato di temporali solo in Sicilia. Nel resto d’Italia non saranno comunque giornate pienamente soleggiate, non mancherà infatti qualche annuvolamento, specie sabato. Domenica nubi in aumento al Nord e sul versante tirrenico ma con poche piogge di rilievo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la n.1 di ottobre), preceduta da una graduale intensificazione dei venti umidi e caldi meridionali. Lunedì questa perturbazione sarà responsabile di un marcato peggioramento al Nord e regioni tirreniche con piogge più diffuse e localmente intense. In questi primi giorni di ottobre il clima sarà gradevole e molto mite con temperature in generale superiori alle medie stagionali: al Sud e sul versante tirrenico si supereranno ancora i 25 gradi con punte di 27-28.

Previsioni meteo per venerdì 1 ottobre

Venerdì tempo instabile in Sicilia con sviluppo da metà giornata di rovesci o temporali sparsi. Nel resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato e con pochi annuvolamenti di rilievo: al mattino un po’ nubi sparse in Piemonte, nord Lombardia, Alto Adige, coste adriatiche del Centro-Sud; nel pomeriggio formazione di una modesta ed innocua nuvolosità a carattere irregolare nelle zone interne del Centrosud. Temperature senza grandi variazioni e oltre le medie stagionali: massime fino a 26-28 gradi sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori. Venti in prevalenza deboli. Mari generalmente poco mossi.

Previsioni meteo per sabato 2 ottobre

Sin dal mattino prevalenza di nuvole e tempo instabile in Sicilia con elevato rischio di rovesci e temporali. Nel resto d’Italia giornata più soleggiata anche se con della nuvolosità sparsa che renderà il cielo poco o parzialmente nuvoloso; schiarite più ampie resisteranno nel Nord-Est; possibili rovesci di pioggia nel pomeriggio su Appennino settentrionale, Toscana e nordest della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni e oltre le medie; clima molto mite per la stagione con valori diffusamente intorno ai 25-27 gradi al Centro-Sud. Venti deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi in Sicilia nelle aree interessate dai temporali. Mari calmi o poco mossi.