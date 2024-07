Meteo, ondata di caldo al via: tornano i 40 gradi! Quanto durerà? La tendenza dal 10 luglio

Nei giorni centrali della prossima settimana l’Italia sarà nel pieno degli effetti dell’anticiclone africano.

Le condizioni meteo saranno quindi diffusamente stabili, accompagnate da una nuova ondata di calore che si profila intensa soprattutto per il Centro-Sud: qui in molte località si registreranno massime sopra i 35 gradi e si potranno toccare punte fino intorno ai 40°C nelle zone interne peninsulari e delle Isole. I venti caldi meridionali saranno anche responsabili della risalita di un nuovo carico di sabbia proveniente dal Sahara, con il pulviscolo che - specialmente da metà settimana - raggiungerà praticamente tutto il nostro territorio.

Sulle regioni settentrionali, ai margini del cuore più caldo dell’anticiclone, le punte più elevate dovrebbero mantenersi intorno ai 33-35 gradi, valori quindi più contenuti ma probabilmente accompagnati da un clima afoso alle basse quote. Nella giornata di mercoledì 10 luglio il Nord sarà lambito anche da un sistema nuvoloso in transito oltralpe, con possibili episodi di instabilità pomeridiani in Valle d’Aosta e nelle Alpi piemontesi. In Val Padana e ancora più marginalmente al Centro transiterà solo qualche velatura.

Tendenza meteo: quanto durerà l'ondata di caldo?

Secondo le attuali proiezioni nell’ultima parte della settimana la situazione meteo dovrebbe rimanere inalterata sulle regioni centro-meridionali, con un possibile ulteriore incremento della calura sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Tra venerdì e il fine settimana l’anticiclone potrebbe invece indebolirsi al Nord, con il ritorno di un po’ di instabilità non solo lungo le Alpi e con l’afflusso di aria meno calda che dovrebbe attenuare il caldo intenso. Infiltrazioni di aria meno calda potrebbero spingersi anche verso il settore intorno al Ligure e, con venti di Maestrale, fino alla Sardegna.

Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli non perdete gli aggiornamenti dei prossimi giorni.