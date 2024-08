Meteo, ondata di caldo al via ma con fasi instabili da domenica 25. Temperature oltre la norma, senza picchi estremi

Una nuova ondata di caldo interesserà l'Italia a partire da venerdì 23 ma, a differenza della precedente, sarà più contenuta grazie all'influsso di perturbazioni che potrebbero dare vita a brevi fasi più instabili.

Da domenica 25 aumenta l'instabilità al Nord: la tendenza meteo

Nella giornata di domenica 25 un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale (perturbazione n. 5 del mese) coinvolgerà marginalmente anche le Alpi con qualche rovescio o temporale, più diffuso nel settore tra la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, che non dovrebbe coinvolgere anche zone di pianura della Val Padana, dove potrà transitare solo un po’ di nuvolosità variabile al Nord-Ovest.

Sul resto d’Italia prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di cumuli pomeridiani in sviluppo lungo l’Appennino meridionale e sui monti della Sicilia orientale. Le temperature saranno in lieve calo nelle aree più nuvolose delle Alpi, per lo più stabili o in lieve aumento altrove con valori pienamente estivi e sopra la norma; massime per lo più comprese tra 30 e punte di 35-37 gradi. Potrà essere ventilato nei canali delle Isole e, per venti di Maestrale, sul medio e soprattutto sul basso Adriatico.

Lunedì 26, in un quadro di incertezza comunque elevata, l’atmosfera potrebbe rimanere localmente instabile lungo le Alpi e al Nord-Ovest, specie nella notte successiva quando qualche rovescio o temporale potrebbe coinvolgere anche la pianura. Un po’ di nuvole, per lo più sotto forma di velature potrebbe transitare anche al Centro e in Sardegna. Lieve attenuazione del caldo in Val Padana e nell’ovest della Sardegna dove soffierà un po’ di Maestrale.

In seguito la settimana, l’ultima di questo mese di agosto, dovrebbe proseguire all’insegna di prevalenti condizioni anticicloniche e di temperature sempre oltre la norma. Il campo di alta pressione non sarà però altrettanto solido in quota dove il flusso avrà una blanda curvatura ciclonica favorevole ad innescare locali episodi di instabilità. Al momento questi potrebbero interessare martedì 27 le zone montuose in genere (Alpi, Appennino, interno della Sicilia), mercoledì 28 Sicilia e zone interne del Sud, da giovedì 29 di nuovo solo zone montuose; si tratta di indicazioni ancora molto incerte e bisognose di conferme negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Dal punto di vista termico questa situazione non del tutto stabile e tranquilla potrebbe contenere i livelli della calura. Le temperature rimarranno costantemente sopra la norma ma potranno avere delle lievi oscillazioni e soprattutto non dovrebbero raggiungere i picchi estremi registrati nelle scorse settimane rendendo l’ondata di calore più sopportabile.