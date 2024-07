Meteo, ondata di caldo africano: in arrivo punte oltre i 40 gradi

Ci attende una settimana eccezionalmente calda: l’Italia non solo si avvia verso il periodo statisticamente più caldo dell’anno, ma lo fa con un’ondata di calore di rilevante portata, per intensità, estensione geografica e durata. Iniziata lo scorso weekend (con una sola temporanea attenuazione osservata sulle regioni settentrionali tra venerdì e sabato) l’onda rovente sembra intenzionata a proseguire almeno fino al 21-22 luglio, ma non è da escludere che si possa andare anche oltre tale data, soprattutto al Centro-Sud. La prospettiva a breve termine, dunque, è per una rapida ripresa della canicola anche sulle regioni settentrionali, già ad inizio settimana: determinante sarà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, desinato a gonfiarsi ulteriormente sull’area mediterranea e sulla Penisola balcanica, dove assicurerà prevalenti condizioni di stabilità atmosferica. Si segnala che lunedì 15 la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà la regione alpina. Al Nord, a partire da mercoledì 18, si raggiungerà diffusamente la soglia dei 36-37 gradi, mentre al Centro-Sud i termometri potrebbero toccare e localmente superare i 41-42 nelle aree interne. Il caldo ovviamente aumenterà anche di notte, con le minime all’alba sempre più raramente sotto i 20 °C e, anzi, nei centri urbani, più vicine ai 25-26 gradi.

Previsioni meteo per domenica 14 luglio

Oggi sull’insieme del Paese tempo stabile e soleggiato con un cielo prevalentemente sereno. Da segnalare il passaggio di alcune velature, nel corso della giornata, sul Nord e una modesta nuvolosità cumuliforme in sviluppo sulle aree alpine a appenniniche, ma senza precipitazioni. Temperature: massime in lieve aumento al Nord e sulla Sardegna; caldo particolarmente intenso al Sud e in Sicilia, con punte fino a 40-41 gradi nell’entroterra. Venti molto deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata, specie sui litorali e nelle ampie e lunghe valli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 15 luglio

Domani poche variazioni di rilievo, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Si segnala al Nord un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata su Alpi occidentali, Valle d’Aosta, Ossola e Alto Adige, associata ad alcuni rovesci o isolati temporali più diffusi tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature: minime e massime per lo più in lieve aumento. Valori pomeridiani fino a 35-36 gradi al Nord, tra 31 e 39 gradi al Centro-Sud, con picchi di 40-41 gradi nelle aree interne. Venti deboli o a regime di brezza, salvo rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari calmi o poco mossi.