Meteo, ondata di caldo africano al via: picchi di 38 gradi e afa in aumento

L’ondata di calore annunciata sull’Europa e sull’Italia prende ufficialmente il via: un evento che, con ogni probabilità, si rivelerà eccezionale per durata, estensione geografica ed intensità. A portarla ovviamente l’anticiclone africano in rapida espansione verso il continente a partire dall’area mediterranea, destinato a gonfiarsi a dismisura entro il weekend, lasciando fuori giusto Irlanda, Scozia, Norvegia, il nord della Svezia e della Finlandia. Il picco del caldo è atteso tra domenica 21 (giorno del solstizio d’estate) e l’inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese si toccheranno i 37-38 gradi, mentre tra la Penisola iberica e la Francia si potranno superare i 40 gradi, fino a sfiorare i 45 in Spagna. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico destinato salire nei prossimi giorni fino a 4500 metri. Si tratta di anomalie anche di 10 gradi rispetto ai valori attesi nella seconda decade di giugno. Attenzione: l’intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell’atmosfera potranno favorire un progressivo incremento del rischio di temporali di calore, soprattutto attorno ai rilievi, oltre ad un aumento del disagio da stress termico a causa dell’afa, particolarmente in val padana. Resta molta incertezza circa la fine di questa fiammata: in Italia potrebbe proseguire fino a fine mese.

Previsioni meteo per giovedì 18 giugno

Sull’insieme del Paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo. Dopo una mattinata di cieli sereni, nel corso del pomeriggio e in serata assisteremo ad un aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi della Penisola, associata a isolati rovesci o brevi temporali nel settore alpino e prealpino, molto più occasionalmente lungo la dorsale appenninica. Temperature in generale lieve aumento: massime quasi ovunque fra 27 e 34 gradi, con punte di 35-36 al Nord, nelle aree interne e tirreniche del Centro e della Sardegna. Venti in prevalenza di debole intensità; localmente moderati da nord su Puglia, Canale d’Otranto e mar Ionio al largo. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 19 giugno

Al mattino prevalenza di cieli sereni, con tendenza allo sviluppo di cumuli nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento su gran parte delle aree montuose del Paese, associata a rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, molto più sporadicamente lungo la restante dorsale. Attenzione: in serata non si escludono alcuni episodi temporaleschi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, con il rischio fenomeni violenti e di grandinate. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve crescita: massime in generale comprese fra 28 e 35 gradi, con probabili punte fino a 36 gradi. Venti per lo più di debole intensità, a regime di brezza; forti raffiche di vento durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.