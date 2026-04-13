Meteo, ombrelli a portata di mano. Tutti i dettagli sul maltempo

L’alta pressione presente sull’Italia si sta indebolendo sotto la spinta di due perturbazioni, una (la n.1) in scorrimento tra la Francia e l’Europa centrale, l’altra (la n.2) in risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale. La prima si limiterà a lambire le regioni settentrionali allontanandosi verso la Scandinavia, mentre la seconda sarà causa di condizioni di maltempo più diffuso ed essendo accompagnata da un profondo vortice ciclonico, anche da un notevole rinforzo dei venti.

Il peggioramento del tempo, già in atto in termini di precipitazioni al Nord-Ovest e sulla Sardegna, diverrà più evidente con precipitazioni diffuse e localmente intense.

Da giovedì 16 aprile la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento della situazione, a parte le ultime residue precipitazioni all’estremo Sud. Pertanto nella seconda parte della settimana si prospettano condizioni di tempo in generale più stabile, con solo il rischio di brevi e isolati rovesci pomeridiani sui rilievi. L’imminente peggioramento sarà accompagnato da un calo termico che, entro martedì14, si estenderà gradualmente a tutto il Paese, con valori che si riavvicineranno alla media dopo la fase di caldo anomalo; in qualche caso scenderanno anche un po’ al di sotto, in particolare al Nord-Ovest.

Da metà settimana le temperature torneranno a risalire assestandosi per lo più su livelli nella norma o leggermente sopra.

Le previsioni meteo per lunedì 13 aprile

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile con temporanee schiarite anche ampie, specie fra l’Isola e la Calabria. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con precipitazioni sparse su gran parte del Nord, specie al Nord-Ovest, zone interne e tirreniche del Centro e in Sardegna. Possibili anche dei temporali fra Sardegna e settore tirrenico. Fenomeni particolarmente persistenti e abbondanti sul Piemonte. Neve oltre i 1800-2000 metri circa sulle Alpi. Qualche più sporadica pioggia possibile anche sull’Appennino meridionale e, in serata, anche nelle coste campane.

Temperature massime per lo più in calo, eccetto nei settori adriatici e ionici dove si avranno dei locali rialzi; valori sotto la media all’estremo Nord-Ovest, ancora piuttosto miti all’estremo Sud e in Sicilia. Ventoso per venti in rotazione ciclonica attorno al centro barico posizionato fra Corsica e Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Ionio, Adriatico e Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 14 aprile

Cielo in generale nuvoloso, con le nubi più compatte al Centro-Nord e in Sardegna, salvo delle iniziali schiarite ampie all’estremo Sud e in Sicilia. Al mattino piogge sparse e locali rovesci in gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con quota neve intorno a 1800-2200 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest, in intensificazione, invece, in Toscana e zone interne del Centro, e in estensione alle aree interne del Sud e in Sicilia con anche dei temporali.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Ancora un po’ ventilato con mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare di Sardegna e Ionio orientale.