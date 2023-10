Meteo: Ognissanti e 2 novembre con altro maltempo. In arrivo neve abbondante!

Nei primi giorni di novembre la circolazione a scala europea sarà dominata da una marcata ed estesa area depressionaria centrata tra le Isole Britanniche e il Mare del Nord che abbraccia tutto il continente. L’Italia quindi rimarrà sottoposta al flusso umido occidentale in cui si muoveranno altre perturbazioni provenienti dall’Atlantico.

Dopo il primo sistema nuvoloso, non intenso, transitato mercoledì 1 (Ognissanti) già giovedì 2 novembre si affaccerà una nuova più intensa perturbazione (n. 2). Coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali e il settore intorno al Ligure per poi estendere la sua azione tra venerdì 3 e la prima parte di sabato 4 anche al resto del Centrosud.

Precipitazioni anche intense e abbondanti o sotto forma di rovesci o temporali, tali da creare potenziali criticità, sono attese nel settore ligure, in quello tirrenico, in Sardegna e al Nord, specie al Nordest e a ridosso delle Alpi dove le nevicate abbondanti potranno scendere temporaneamente fino a quote intorno ai 1500 m. Il maltempo sarà accompagnato anche da una intensa ventilazione, prima meridionale e poi occidentale, con raffiche fino a burrascose al Centro-Sud e mari fino ad agitati, con il rischio di mareggiate sulle coste esposte. Le temperature giovedì saranno in calo al Nord mentre potranno anche rialzare in una prima fase al Centrosud per il richiamo dei venti di Scirocco; poi con l’ingresso dell’aria più fresca di origine atlantica le temperature caleranno anche sulle regioni centro-meridionali a iniziare da Sardegna e settore tirrenico.

La pausa dalle piogge sarà davvero breve: nel primo weekend di novembre nuova fase di maltempo con l'arrivo di aria fresca

Alle spalle della perturbazione la pausa nelle piogge sarà davvero breve e temporanea. Infatti già sabato un’altra perturbazione, anch’essa intensa, raggiungerà il Nord e la Toscana coinvolgendo nel fine settimana anche il resto d’Italia. I suoi effetti in termini di precipitazioni, vento e andamento termico saranno simili al precedente passaggio perturbato. Per maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.