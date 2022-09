Meteo, oggi venerdì 9 settembre, tempo ancora instabile al Centro-Nord

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre) che ha attraversato il Centro-Nord, portando forti temporali, si è allontanata dall’Italia, lasciando dietro di sé condizioni di instabilità che nella giornata di oggi, venerdì 9 settembre, si faranno sentire soprattutto in Lombardia, al Nord-Est, in Emilia e, in forma più sporadica, all’interno del Centro. Il Sud risentirà solo marginalmente di questa fase instabile, con il sole e il caldo estivo sempre protagonisti in gran parte del territorio e punte di 34-36 gradi in Calabria e nelle Isole.

La tendenza per il fine settimana conferma un generale miglioramento al Nord e al Centro, con qualche isolato episodio temporalesco domani solo sui rilievi del Nord-Est e in Emilia; domenica lungo l’Appennino centrale. Dal punto di vista termico, la ventilazione di Maestrale che sostituirà gradualmente i venti meridionali, attenuerà il caldo fuori stagione domani in Sardegna, domenica anche al Sud.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 9 settembre

Prevalenza di sole su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese grande variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite, queste ultime più ampie nella seconda parte della giornata al Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche. Rovesci sparsi e qualche temporale più probabili in Emilia Romagna e al Nord-Est, al mattino anche in Lombardia e nello Spezzino; occasionali rovesci nell’interno del Centro e nel Foggiano. Dalla sera migliora quasi ovunque.

Mattinata con clima più fresco al Nord-Ovest; temperature massime in lieve flessione al Centro e in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Caldo ancora intenso al Sud e sulla Sicilia, con punte di 35-37 °C sull’Isola. Venti moderati o forti di Scirocco su Canale di Sicilia e Mar Ionio, Libeccio nell’Adriatico meridionale.

Le previsioni meteo per sabato 10 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con più sole su Isole, estremo Sud, regioni centrali tirreniche, coste di Abruzzo e Molise, e in gran parte del Nord-Ovest; nelle altre zone nuvolosità in sviluppo nelle ore pomeridiane, con isolati rovesci o temporali sulle aree alpine centro-orientali, sull’Appennino settentrionale, in Emilia Romagna e sui rilievi tra Campania e Basilicata.

Temperature ancora ben oltre la norma in Calabria e Sicilia con punte vicine ai 35 gradi; caldo estivo anche nel resto del Centro-Sud con valori per lo più tra 27 e 32 gradi; al Nord valori più contenuti e in generale tra 25 e 28 gradi. Venti moderati o tesi da ovest/sud-ovest tra il Mar Ligure, la Corsica e il Tirreno centro-settentrionale dove i mari risulteranno mossi; venti generalmente deboli e mari poco mossi altrove.