Meteo, oggi venerdì 7 luglio, caldo in aumento e sole

Dopo una fase di instabilità sul Nord determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, da oggi, venerdì 7 luglio, e nel fine settimana i temporali saranno molto meno frequenti e in genere limitati alle zone montuose, specie nelle ore pomeridiane. L’Anticiclone nordafricano infatti, che già occupa gran parte del Mediterraneo e il Centro-Sud, estenderà la sua azione fin verso le nostre regioni settentrionali e le Alpi.

Ci attende quindi un’intensa ondata di caldo anomalo ad iniziare dalle Isole maggiori e dal Sud, con i valori termici più alti nella prossima settimana nelle zone interne del Centro-Sud e nelle Isole, dove sono attese punte anche di 40 gradi o poco superiori; al Nord, oltre ad un sensibile rialzo termico, il clima si farà afoso a causa degli alti tassi di umidità.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 7 luglio

Prima parte della giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; maggiore presenza di nuvole in Piemonte, lungo l’Appennino settentrionale e centrale. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone montuose, con soltanto qualche isolato rovescio o temporale, più probabile sulle Alpi piemontesi e nell’Appennino marchigiano e abruzzese.

Temperature in generale rialzo, con valori tra 28 e 33 gradi; punte di 35-36 gradi nelle Isole. Venti di Scirocco in intensificazione sulle Isole, con mari mossi; debole Maestrale su Puglia e Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 8 luglio

Caldo in aumento in quasi tutta l’Italia, con tempo in prevalenza soleggiato; qualche nuvola in più in transito in mattinata al Nord-Ovest, con sporadiche piogge sulle Alpi; nel pomeriggio nuvole e brevi temporali su Alpi lombarde e in Trentino Alto Adige.

Venti meridionali in Sicilia, con picchi di temperatura di 36-38 gradi nell’Isola.