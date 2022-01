Meteo, oggi venerdì 21 gennaio, qualche pioggia e neve al Centro-Sud

La perturbazione (numero 3 del mese) oggi, venerdì 21 gennaio, porterà ancora piogge sparse al Centro-Sud con nevicate sull’Appennino a quote più basse perché al seguito della perturbazione arriveranno anche delle gelide correnti di origine artica che, dirette verso la Penisola Balcanica, coinvolgeranno parzialmente anche la nostra Penisola, favorendo un diffuso calo termico, più sensibile sulle regioni adriatiche e al Sud.

Nel fine settimana l’alta pressione tornerà timidamente ad affacciarsi sull’Italia, mentre le correnti gelide insisteranno solo sui settori orientali e meridionali del Paese, dove le temperature resteranno diffusamente sotto la media, ma senza piogge o nevicate di rilievo.

Nei giorni successivi l’Italia rimarrà ancora terreno di battaglia fra la robusta struttura anticiclonica ben salda sull’Europa occidentale e i gelidi impulsi in scorrimento sui Paesi dell’Est: questo tipo di circolazione da una parte continuerà a mantenere le temperature inferiori alla norma, in particolare al Centro-Sud, dall’altra continuerà anche a favorire un clima siccitoso specialmente sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 21 gennaio

Bel tempo al Nord e, dal pomeriggio, anche in Toscana, ma con un po’ di nebbie mattutine sulla Pianura Padana. Molte nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con nevicate fino a quote collinari sull’Appennino centrale e oltre 800-1200 metri sull’Appennino meridionale.

Temperature massime quasi dappertutto in calo, importante soprattutto sulle Alpi, regioni adriatiche e al Sud. Ventoso per venti dai quadranti settentrionali su tutti i mari che risulteranno in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 22 gennaio

Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e Alpi orientali, con qualche debole nevicata fino a bassa quota in Alto Adige e, solo al mattino, piogge isolate sulla Sicilia orientale. Bello e soleggiato nel resto d’Italia, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure del Nord.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest e Sardegna, in ulteriore calo invece al Sud.