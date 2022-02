Meteo, oggi venerdì 18 febbraio, temperature da aprile

L’alta pressione torna ad impossessarsi dell’Italia, associata ad una massa d’aria insolitamente calda, di matrice sub-tropicale: oltre alla stabilità atmosferica, sarà responsabile di un vero e proprio assaggio di primavera con temperature che, tra oggi, venerdì 18 febbraio, e sabato 19, potranno raggiungere valori eccezionalmente miti e in molti casi tipici del mese di aprile, intorno ai 20 gradi, specialmente al Sud e sulle Isole.

Durante il fine settimana, tuttavia, si prevede un temporaneo e lieve indebolimento dell’anticiclone: ciò consentirà il passaggio di una perturbazione atlantica molto debole (la n.5 di febbraio), con scarsi effetti in termini di precipitazioni, limitati ad alcuni settori del Nord e alla giornata di domani. Già domenica, infatti, questa perturbazione si allontanerà verso i Balcani, seguita da una massa d’aria leggermente più fresca.

Un’altra perturbazione (la n.6) potrebbe attraversare le regioni centro-meridionali all’inizio della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta. In ogni caso il Nord resterà a secco: qui le proiezioni a lungo termine non promettono nulla di buono fino a fine mese, ma probabilmente anche oltre.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 febbraio

Sulle regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna tempo generalmente soleggiato. In Liguria e sulle regioni tirreniche nubi in addensamento sin dal mattino e locali nebbie. Nel resto del Nord tempo inizialmente buono, con qualche nebbia all’alba in pianura e sull’alto Adriatico. In serata nuvolosità in ulteriore aumento sulla val padana centro-occidentale e all’estremo Nord-Est; nella notte peggiora lungo la barriera alpina.

Temperature per lo più in ulteriore aumento. Valori diffusamente oltre la norma, con punte fino ai 15-18 gradi al Nord e nel settore peninsulare, intorno o poco oltre 20 nelle Isole. Venti occidentali o di Maestrale in attenuazione in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 19 febbraio

Su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tempo ancora buono, ma con il passaggio di velature dal pomeriggio e un aumento delle nubi in serata. Nuvole nel resto del Paese, più dense e compatte, associate a foschie dense e locali nebbie mattutine al Nord e sulla Toscana. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini sul centro-est della Liguria, Emilia Romagna, Lombardia meridionale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata tendenza a rasserenamenti su Alpi, Valle d’Aosta e Piemonte.

Temperature massime in lieve calo al Nord, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia dove si potrebbero localmente superare i 20 gradi, complice anche un parziale rinforzo dei venti meridionali. Mari inizialmente poco mossi, ma con moto ondoso in generale aumento a fine giornata.