Meteo: oggi, venerdì 16 dicembre, vento e temporali. Clima molto mite al Sud

Italia nel mirino del maltempo in questa prima parte di dicembre, segnata da un incessante via vai di perturbazioni, responsabili di un tempo a tratti anche molto piovoso, ma soprattutto nevoso per le Alpi e alcuni settori dell’Appennino. In appena 15 giorni ne sono passate ben 8, mentre la numero 9 è in azione e sta attraversando buona parte dell’Italia, per abbandonarla alla fine di oggi (venerdì 16 dicembre).

Tra la fine della giornata odierna e quella di sabato 17 un’altra velocissima perturbazione a carattere di fronte freddo (la n.10) scivolerà dalle regioni di Nordest verso l’Adriatico, seguita da aria temporaneamente più fredda, che ridurrà il marcato divario termico di questi giorni tra Nord e Sud. La tendenza a partire da domenica 18, infine, conferma un generale miglioramento e una fase di calma meteorologica che dovrebbe accompagnarci almeno fino a mercoledì 21 con tempo stabile, a tratti nebbioso, e clima mite soprattutto in montagna e al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 16 dicembre

Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile, con schiarite più ampie sull’isola e in Calabria. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali in arrivo in Campania, isolatamente anche su Basilicata, alta Calabria tirrenica e Puglia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con nubi in attenuazione nella seconda parte del giorno al Nordovest. Precipitazioni sparse su nord ed est Lombardia, Triveneto (quota neve in rialzo oltre 1000-1400 m), Emilia orientale, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna. Possibili temporali sul versante tirrenico.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in leggero calo sulla Sardegna. Clima ancora eccezionalmente mite con valori anomali al Sud e in Sicilia, fino a sfiorare i 25 gradi. Venti da moderati a forti meridionali su mari e regioni centro-meridionali. Mari mossi o molto mossi, agitato il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 17 dicembre

Torna il sole nei settori alpini, su Trentino Alto Adige, regioni di Nordovest e, dal pomeriggio, sulla Sardegna, salvo la presenza di nebbie all’alba sulla val padana occidentale. Tempo in prevalenza soleggiato anche su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con un po’ di nuvole in arrivo dal pomeriggio. Cielo da nuvoloso a coperto altrove, con precipitazioni residue al mattino sul Friuli Venezia Giulia. Tempo instabile al Centro e sull’alta Calabria tirrenica, con alcune piogge isolate o brevi rovesci.

Temperature minime in lieve calo al Nordovest, con probabili gelate all’alba. Massime in calo al Centro-Sud e sulle Isole, più evidente al Meridione e in Sicilia dove cessa il caldo anomalo. Venti in attenuazione, si disporranno dai quadranti settentrionali.