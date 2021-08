Meteo, oggi venerdì 13 agosto, caldo e afa in aumento al Centro-Nord

L’alta pressione di matrice africana insisterà anche nei prossimi giorni, ma sposterà leggermente più a ovest il proprio raggio d’azione: ci attendono quindi giornate bollenti anche nell’ultima parte della settimana, ma con calura in parziale attenuazione al Sud e oggi, venerdì 13 agosto, caldo e afa in aumento al Centro-Nord. Nel frattempo le piogge continueranno a tenersi lontane dall’Italia e durante il weekend di Ferragosto è atteso solo qualche temporale di calore sulle zone alpine.

L’alta pressione, sempre accompagnata da tempo soleggiato e temperature decisamente elevate, ci accompagnerà pure all’inizio della prossima settimana, poi tra martedì 17 e giovedì 19 ci sarà un probabile graduale calo termico e, di conseguenza, la fine dell’ondata di calore in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 13 agosto

Alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, dove si formeranno isolati temporali pomeridiani. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e nelle Isole: valori comunque in generale compresi fra 32 e 38 gradi, con possibili punte fino a 39-40 gradi.

Previsioni meteo per sabato 14 agosto

Al mattino splenderà ovunque il sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone alpine, con la formazione di qualche temporale sulle Alpi orientali; sempre soleggiato e stabile altrove.

Temperature in generale stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 33 e 39 gradi, ma con punte anche di 40-41 gradi all’estremo Sud.