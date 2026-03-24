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Meteo 24 marzo: qualche pioggia al Sud. Mercoledì 25 breve tregua, poi freddo intenso

Oggi (25 marzo) instabilità concentrata su estremo Sud mentre altrove migliora. Mercoledì 25 breve fase stabile prima di un intenso peggioramento
Previsione24 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Il fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) che a inizio settimana ha interessato le regioni del Centro-Sud si allontana verso il Mediterraneo favorendo una parziale attenuazione dell’instabilità che oggi (martedì 24) si concentrerà essenzialmente all’estremo Sud. Mercoledì 25 un temporaneo rialzo della pressione atmosferica assicurerà una breve parentesi di tempo più stabile e mite con un peggioramento atteso solo tra pomeriggio e sera al Nord per l’arrivo di un intenso freddo in arrivo dal Nord Europa (perturbazione n. 9 del mese).

Tra giovedì 26 e venerdì 27 si conferma, infatti, un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un importante colpo di coda dell’inverno proprio sul finire del primo mese di primavera. Anche gli ultimi aggiornamenti dei modelli a nostra disposizione suggeriscono l’irruzione verso sud di una massa d’aria di origine artica in grado di raggiungere l’Italia e il Mediterraneo meridionale fino a toccare il Nord Africa. Le temperature, rispetto ai valori attesi mercoledì, subiranno un brusco e sensibile calo, anche di 10 gradi.

Oltre al calo termico, il tempo subirà un generale e deciso peggioramento: l’aria fredda in arrivo sarà accompagnata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra l’Adriatico e i Balcani. Torneranno piogge e temporali, ma a fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote collinari, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud.

Attenzione, infine, al notevole rinforzo del vento, con raffiche localmente tempestose; le giornate saranno ventose anche nelle regioni del Nord Italia. I mari tenderanno a diventare molto mossi o agitati. Per una evoluzione più dettagliata e precisa è necessario attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 24 marzo

Al Nord, sulle regioni tirreniche fino alla Campania, in Umbria, Marche e Sardegna tempo generalmente soleggiato, con annuvolamenti modesti ed innocui in sviluppo nel pomeriggio sulle aree alpine ed appenniniche; da segnalare anche un cielo leggermente velato al Nord. Maggiore variabilità altrove e tempo localmente ancora instabile, con maggiore probabilità di locali piogge o isolati temporali su Appennino campano, Basilicata, Calabria e Sicilia; isolati e brevi piovaschi possibili anche sull’Appennino centrale tra Marche meridionali, Abruzzo e Molise. In serata tendenza ad un generale miglioramento, con qualche pioggia possibile nell’area dello Stretto di Messina.

Temperature massime in ulteriore aumento al Nord dove si sfioreranno i 20 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud con mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 marzo

Inizio di giornata con tempo in prevalenza soleggiato, a parte una nuvolosità sparsa con un cielo parzialmente nuvoloso tra Liguria di levante e alta Toscana e tra bassa Calabria tirrenica e nord della Sicilia; da segnalare anche un cielo leggermente velato tra l’alto Adriatico e il Centro Italia in successivo spostamento al Sud. Nel pomeriggio graduale peggioramento al Nord con nubi in aumento e prime precipitazioni sui settori alpini e Liguria di levante. In serata precipitazioni diffuse, anche temporalesche, tra Lombardia, levante ligure, Nord-Est e alta Toscana. Quota neve inizialmente sopra i 1000 metri ma in rapido calo, fin verso i 500-600 metri a fine giornata.

Temperature massime in crescita, specie su versante adriatico ed estremo Sud; valori nella media o al di sopra. Venti tesi o forti di Libeccio nel Mar Ligure che tenderà a diventare molto mosso; venti moderati occidentali con mari tendenti a mossi in Sardegna, Mar Tirreno e mari del Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 24 Marzo ore 10:29

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