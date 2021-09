Meteo, oggi mercoledì 29 settembre, un po' di instabilità al Nord

Un nuovo impulso atlantico (perturbazione n.6) determinerà in questa giornata di mercoledì 29 settembre un po’ di instabilità al Nord e successivamente domani lungo l’Adriatico e sulle regioni meridionali.

L’aria più fresca alle spalle della perturbazione contribuirà, entro domani, a riportare le temperature più vicine alle medie stagionali.

Venerdì e sabato l’atmosfera resterà localmente instabile al Centro-Sud, mentre domenica si prospetta un graduale peggioramento al Nord-Ovest a causa dell’avvicinamento di una vasta e intensa perturbazione atlantica accompagnata da forti venti di Scirocco, che potrebbe portare abbondanti precipitazioni soprattutto all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 settembre

Giornata con un po’ di nuvole alternate a schiarite a tratti anche ampie e persistenti. Possibilità di isolate piogge o rovesci sulle Alpi centro-orientali e le vicine pianure, in Calabria e sulla Sicilia orientale. Brevi rovesci possibili nel pomeriggio anche lungo l’Appennino. Alla sera possibile estensione delle precipitazioni verso le coste dell’alto Adriatico.

Temperature massime quasi ovunque in leggero calo, ma ancora in gran parte sopra la media. Maestrale in rinforzo sulla Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 30 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato all’estremo Nord-Ovest, sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna e nell’ovest della Sicilia. Nubi più o meno compatte altrove con possibili isolate piogge o brevi rovesci su Prealpi centrali, Emilia, lungo l’Appennino, sulle coste del medio Adriatico, in Campania, Calabria e settori ionici. Alla sera qualche pioggia anche sul Piemonte.

Temperature in ulteriore leggero calo con valori più vicini alla norma. Ventoso per venti da est o nord-est al Centro-Nord, di Maestrale sulle Isole.