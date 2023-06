Meteo, oggi lunedì 26 giugno, tempo soleggiato da nord a sud

L’inizio della settimana si conferma ovunque stabile e soleggiato grazie all’espansione da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre, con caldo moderato ma senza eccessi; le temperature subiranno una leggera crescita con qualche locale picco di 34-35 gradi. Nei giorni a seguire e, con ogni probabilità, per tutto il resto della settimana, non si intravede nessuna ondata di calore, anzi le temperature perderanno qualche grado.

Nel corso della settimana il nostro Paese verrà infatti raggiunto da alcuni impulsi instabili in grado di riportare nuvole e temporali e di far affluire aria più fresca dal Nord Europa. Un primo fronte (perturbazione n.6 di giugno) dovrebbe raggiungere il Nord domani per poi scivolare rapidamente tra mercoledì e giovedì verso le regioni centro-meridionali. Una seconda perturbazione (la n. 7), più organizzata, potrebbe coinvolgere gran parte dell’Italia tra venerdì e sabato.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 26 giugno

Giornata nel complesso soleggiata e stabile da nord a sud con cieli in gran parte sereni; da segnalare un po’ di nuvolosità variabile e irregolare in Calabria e da metà giornata sulle zone montuose. Possibili isolati e brevi rovesci su Alpi marittime, Alpi orientali, Appennino, sud della Calabria e zone interne orientali della Sicilia.

Temperature in crescita con un caldo moderato: valori pomeridiani oltre la norma, per lo più compresi tra 28 e 32 gradi ma con punte fino a 33-34. Venti a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari localmente un po’ mossi.

Le previsioni meteo per martedì 27 giugno

Aumento della nuvolosità e dell’instabilità al Nord con rovesci sparsi e locali temporali in sviluppo sulla Lombardia orientale, sull’Emilia occidentale, in Triveneto (specie sulle aree alpine e prealpine) e sulle Alpi occidentali; in serata instabile anche sulla Lombardia occidentale. Nel resto d’Italia tempo soleggiato con soltanto qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica con possibili brevi e isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale.

Temperature in lieve calo nel Triveneto, stazionarie o in lieve aumento altrove: caldo ovunque moderato. Venti di Maestrale in moderato rinforzo in Sardegna e Canale di Sicilia.