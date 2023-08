Meteo, oggi lunedì 21 agosto, sole e caldo intenso. Qualche temporale al Sud

Anticiclone africano protagonista sull’Italia. Il nostro Paese dovrà fare i conti con la terza ondata di caldo di questa estate con l’apice previsto a metà settimana quando le temperature saranno aumentate anche nelle regioni meridionali; i valori più elevati si continueranno a registrare nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna con temperature massime diffusamente oltre i 35 gradi nelle zone interne, fino a sfiorare i 40: rispetto alle medie climatiche di questo periodo dell’anno, registreremo valori anche di 6-8 gradi superiori alla norma.

Il caldo si farà sentire anche in montagna con lo zero termico che andrà a collocarsi sulle Alpi attorno ai 4800-5000 metri: le località di montagna a 1500 metri di quota registreranno temperature massime vicine ai 30 gradi. Saranno giornate prevalentemente soleggiate e stabili con pochi temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Appennino meridionale.

Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo dovrebbe cessare venerdì 25 al Nord ma, attenzione, con l’arrivo di un intenso fronte temporalesco; al Centro le temperature dovrebbero diminuire da domenica 27 e al Sud all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 21 agosto

Giornata inizialmente soleggiata con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose associata a locali temporali di calore sui rilievi della Calabria e nelle zone interne della Sicilia con parziale coinvolgimento delle coste meridionali dell’Isola.

Temperature in lieve calo in Sardegna e Sicilia, in lieve aumento altrove, specie al Sud. Caldo e afa più intensi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti generalmente deboli settentrionali su alto Adriatico e al Centro-Sud con moderati rinforzi tra la Puglia e lo Ionio. Mari generalmente poco mossi, localmente un po’ mossi i mari centro-meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 22 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Nel pomeriggio si formeranno un po’ di nuvole sulle zone montuose con lo sviluppo di locali e brevi temporali di calore sull’Appennino meridionale tra bassa Campania, Basilicata e Calabria, nelle zone interne della Sicilia e in forma più isolata anche sull’arco alpino.

Altra giornata con temperature elevate e ben oltre la norma. Venti di debole intensità. Mari generalmente poco mossi; ancora localmente un po’ mossi soltanto l’Adriatico meridionali, lo Ionio e il Tirreno sud-occidentale.