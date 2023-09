Meteo, oggi lunedì 11 settembre, temperature da piena estate

La settimana inizia con un lunedì 11 settembre di tempo estivo, cielo sereno e temperature ben oltre la media climatica. L’anticiclone responsabile dell’intensa e anomala ondata di caldo che ha investito quasi tutto il nostro continente, si sta indebolendo e consentirà l’arrivo delle perturbazioni atlantiche, che transitando sull’Europa centro-settentrionale, daranno luogo ad un peggioramento e a un brusco calo termico entro domani soprattutto in Francia, Svizzera e Gran Bretagna, successivamente anche nell’Europa centrale.

Il Nord Italia sarà lambito da queste perturbazioni, con un aumento dell’instabilità da domani sulle aree alpine e in seguito anche in alcuni settori di pianura. Nel resto dell’Italia, invece, proseguirà la fase di tempo soleggiato ed estremamente caldo.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 11 settembre

Ancora una giornata di sole ovunque e quasi totale assenza di nuvole, con l’eccezione di qualche nube pomeridiana sulle Alpi e lungo l’Appennino meridionale.

Prosegue in tutta Italia il caldo anomalo: temperature massime stazionarie al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud dove si potranno toccare punte massime di 33-34 gradi. Venti generalmente deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 12 settembre

Cielo in prevalenza sereno al Centro-Sud e nelle Isole, con soltanto delle velature in Toscana e Sardegna; inizialmente poco nuvoloso al Nord, ma con nuvolosità in moderato aumento sui rilievi del Nord-Ovest, entro il pomeriggio su tutto l’arco alpino e in Liguria; possibili rovesci o isolati temporali in Valle d’Aosta, sulle Alpi piemontesi e lombarde; in serata anche in Trentino Alto Adige.

Temperature massime in calo di 2-3 gradi al Nord-Ovest; altrove valori ancora superiori alla norma, per lo più compresi tra 29 e 34 gradi. Venti deboli.