Meteo, oggi giovedì 8 febbraio, ultima giornata senza piogge

Dopo una lunga fase di dominio anticiclonico che ha visto scarse precipitazioni, temperature anche di oltre 10 gradi al di sopra della norma e un progressivo peggioramento della qualità dell’aria, la circolazione atmosferica è destinata a cambiare radicalmente con le correnti atlantiche che prenderanno il sopravvento nell’area euro-mediterranea.

In particolare domani, venerdì 9 febbraio, si prospetta l’arrivo della prima perturbazione di febbraio che riporterà piogge e nevicate in montagna a partire dalle regioni settentrionali. La parte più attiva del sistema nuvoloso investirà tutta l’Italia nel corso del fine settimana con le precipitazioni che si distribuiranno in gran parte del Paese, accompagnate da un intenso flusso di correnti temperate e umide meridionali. In questa fase saranno possibili fenomeni intensi, specie al Nord e sulle regioni occidentali, mentre nelle Alpi si attendono accumuli di neve importanti sopra i 1500 metri.

Le temperature resteranno ancora sopra la media, a parte un leggero ridimensionamento sul settore tirrenico del Centro-Sud e sulle Isole a causa dell’arrivo di aria più fredda da ovest.

All’inizio della settimana si assisterà a un graduale miglioramento, ma con temperature che dovrebbero scendere ulteriormente verso valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 8 febbraio

Su Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici e Isole tempo in prevalenza soleggiato, con solo dei temporanei annuvolamenti. Per lo più nuvoloso altrove ma con schiarite ampie in giornata nel settore dell’alto Tirreno. Non si escludono deboli piogge o pioviggini fra il Levante ligure e l’alta Toscana e nella Calabria tirrenica. Al mattino possibile presenza di nebbie nella Valpadana orientale. In tarda serata tendenza a peggioramento al Nord con piogge su Liguria centrale, alto Piemonte, alta Lombardia e Venezia Giulia.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo. Rinforzo dei venti di Libeccio su mari di ponente, regioni tirreniche e Isole, con i rispettivi mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 9 febbraio

Resistono le schiarite su Puglia, Calabria e Sicilia, con tendenza a un aumento delle nuvole alla sera. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, con piogge sparse al Nord e in Toscana, meno probabili su pianura piemontese occidentale ed Emilia Romagna. Fenomeni a tratti intensi in Liguria e fra alta pianura padana e settore prealpino. Nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Alla sera piogge in arrivo anche in Sardegna.

Temperature minime in ulteriore crescita, specie al Centro-Nord; massime in lieve calo sulle Alpi e al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Valori sempre oltre la media. Ventoso per venti meridionali al Centro-Sud e intorno ai mari settentrionali. Mossi o molto mossi quasi tutti i bacini.