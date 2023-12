Meteo, oggi giovedì 21 dicembre, poche piogge e vento

L’indebolimento dell’anticiclone ha consentito il transito sull’Italia di una debole perturbazione atlantica (la nr. 6 del mese) con effetti molto scarsi in termini precipitazioni, ma responsabile di un lieve e temporaneo calo delle temperature e di un rinforzo del vento.

La tendenza fino a Natale conferma l’instaurarsi di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo, in un contesto di stabilità anticiclonica. In altre parole, proseguirà il periodo senza piogge o nevicate di rilievo, con giornate dal clima eccezionalmente mite, molto probabilmente anche durante la notte di Natale, ma con molto vento e poca nuvolosità.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 21 dicembre

Al mattino nebbie non persistenti in pianura tra Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia; sereno o poco nuvoloso nel resto del Nord, in Toscana e nel Lazio; parzialmente nuvoloso altrove, con nubi più compatte e qualche debole pioggia tra Molise e Foggiano. Nuvolosità a quote medio-alte, più che altro delle velature, in transito al Centro-Nord nella seconda parte della giornata, con addensamenti più consistenti lungo la barriera alpina dove, in serata, arriveranno delle nevicate dai 1500 metri.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve flessione. Venti forti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia, in rinforzo in serata anche al Sud. Ventoso a fine giornata sulle Alpi occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 22 dicembre

Nuvole addossate alle zone alpine a causa delle intense correnti nord-occidentali, con nevicate oltre 1300-1400 metri circa e possibili piogge sulle Prealpi lombarde. Cieli nuvolosi in Campania, Calabria e Isole, con qualche pioggia solo tra bassa Calabria e Sicilia orientale; altrove prevalenza di schiarite o cielo al più poco nuvoloso.

Giornata ventosa in quasi tutta l’Italia, con Maestrale in ulteriore intensificazione sulle Isole e sul medio-basso Tirreno, con raffiche anche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Mari agitati e rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Venti forti di Foehn su Alpi e in pianura, specie al Nord-Ovest; ventoso a tratti anche in Appennino e in Emilia Romagna. Temperature in rialzo ovunque, più marcato nelle zone del Nord-Ovest e dell’Emilia Romagna investite dai venti di caduta, dove si potranno raggiungere punte di 18-20 gradi.