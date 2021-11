Meteo, oggi giovedì 18 novembre, residue piogge

La circolazione ciclonica responsabile del forte maltempo che ha investito soprattutto le Isole maggiori, si sta gradualmente attenuando e oggi, giovedì 18 novembre, porterà ancora residue piogge al Sud poi si allontanerà dal nostro Paese. Per domani infatti si conferma un generale miglioramento in tutto il Centro-Sud.

Nel frattempo in queste ore sul Nord si allunga l’alta pressione che occupa da giorni gran parte dell’Europa centro-occidentale, portando condizioni di tempo stabile, favorevoli però alla formazione di fitte nebbie in Pianura Padana e un calo delle temperature notturne. Entro sabato l’alta pressione si spingerà fino alle regioni meridionali, ma già domenica darà i primi segni di cedimento per l’avvicinarsi di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 18 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto su Veneto, Emilia Romagna e regioni adriatiche, con piogge e rovesci sparsi dalle Marche fino alla Puglia; residui temporali nelle prime ore del giorno in Salento. Nuvole e qualche rovescio isolato anche nel resto del Sud, sulla Sicilia tirrenica e sulla Sardegna nord-orientale. Nelle altre regioni cielo parzialmente nuvoloso, con ampi rasserenamenti su Alpi, Piemonte, Liguria e coste di Toscana e Lazio. Nella notte formazione di nebbie in pianura su Piemonte e Lombardia.

Temperature minime in lieve calo al Nord; massime in leggero aumento quasi ovunque. Venti moderati da nord-est sul medio e alto Adriatico; ventilato anche in Toscana.

Le previsioni meteo per venerdì 19 novembre

Nebbie anche fitte e nubi basse al mattino in Pianura Padana, in sollevamento nel pomeriggio, ma di nuovo in banchi in serata. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Nord, al Centro e in Sardegna, con più nubi al mattino in Abruzzo e Molise. Nuvolosità sparsa al Sud e in Sicilia, ma con basso rischio di piogge e in ulteriore miglioramento di sera.

Temperature minime in calo, specie al Centro-Nord; massime in rialzo, tranne nelle aree del Nord con le nebbie più persistenti. Venti da deboli a moderati settentrionali.