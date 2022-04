Meteo, oggi giovedì 14 aprile e domani, sole e clima mite

Oggi, giovedì 14 aprile e domani prevalenza di sole e temperature in aumento, oltre le medie soprattutto al Centro-Nord. Il vortice di bassa pressione attualmente attivo sul Mediterraneo occidentale (perturbazione nr. 4) e che mantiene una ventilazione a tratti intensa sulle Isole maggiori, tra la fine di domani e sabato sarà responsabile di una breve fase instabile con dei temporali in Sicilia e in Calabria.

Nel fine settimana inoltre si conferma un cambiamento nella situazione meteo anche sul resto del Paese: l’indebolimento dell’alta pressione infatti consentirà ad un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa (perturbazione nr. 5) di avvicinarsi alla nostra Penisola, portando sabato condizioni di instabilità con qualche pioggia o temporale in parte del Nord, e tra Pasqua e Pasquetta un calo termico in tutte le regioni, con venti di Tramontana che investiranno soprattutto il Centro-Sud, con la possibilità di precipitazioni nelle estreme regioni meridionali.

L’evoluzione descritta è ancora affetta da un certo margine di incertezza; per i dettagli relativi alle festività di Pasqua bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 14 aprile

Cielo parzialmente nuvoloso in Sardegna, nella Sicilia orientale e nella bassa Calabria. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto dell’Italia, con soltanto un po’ di nubi o velature su Alpi, Nord-Ovest e lungo il versante tirrenico dal Lazio fino alla Sicilia. Possibile presenza di nebbia in banchi fino al primo mattino sulle coste dell’Emilia Romagna.

Temperature in aumento sia nelle minime che nelle massime; valori pomeridiani tra 19 e 25 gradi al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Isole; tra 17 e 20 gradi nelle regioni adriatiche. Ancora ventoso per venti orientali con raffiche fino a 60-70 km/h in Sardegna, in Sicilia, nella bassa Calabria e mari circostanti, che risultano molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 15 aprile

Cielo poco nuvoloso o velato al Centro-Sud; maggiore nuvolosità nelle Isole; in serata qualche rovescio nella Sicilia meridionale. Inizio di giornata con cielo in prevalenza sereno al Nord, ma con nubi in aumento nel pomeriggio al Nord-Est e qualche rovescio isolato su Alpi e Prealpi orientali.

Temperature in ulteriore e generale aumento, con valori massimi tipici di metà maggio in gran parte del Centro-Nord. Forti venti orientali in Sicilia e sui mari circostanti, che restano molto mossi o agitati.