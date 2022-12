Meteo, oggi giovedì 1 dicembre, breve tregua dalle piogge

La perturbazione che ha investito soprattutto le nostre regioni meridionali (la numero 10 di novembre) oggi, giovedì 1 dicembre, si allontanerà con residue piogge all’estremo Sud. Tempo stabile nel resto dell’Italia, con venti in graduale attenuazione, in attesa però dell’arrivo di un’altra perturbazione (la prima di dicembre) che domani darà luogo ad un nuovo peggioramento. Torneranno le piogge nelle Isole, in gran parte delle regioni centrali e deboli nevicate sulle Alpi.

L’evoluzione prevista per il fine settimana è ancora affetta da una notevole incertezza; la vasta area di bassa pressione che indirizza correnti umide verso il nostro Paese insisterà anche nel corso del weekend, con probabili effetti in termini di precipitazioni diffuse al Centro-Nord e condizioni instabili al Sud; i dettagli per il momento non sono ancora ben delineati dai modelli matematici; le giornate di sabato e domenica però saranno molto probabilmente caratterizzate da una ventilazione intensa, in prevalenza meridionale.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 1 dicembre

Tendenza a schiarite con cielo poco nuvoloso su Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio, ma con qualche nebbia o foschia al mattino in pianura. Poche nubi anche nel nord della Campania e nella Sicilia meridionale. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto dell’Italia, con residue piogge in Puglia, Basilicata e Calabria, che cesseranno entro sera. In serata qualche pioggia sulle Venezie e nella Sardegna meridionale.

Temperature minime in calo nelle regioni centrali, stazionarie altrove; massime in lieve aumento al Nord e in Sicilia. Venti in attenuazione ma ancora moderati di Bora sull’alto Adriatico, di Maestrale al Centro-Sud e Sicilia. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 2 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, al Centro e nelle Isole, con parziali schiarite su Alpi occidentali, Liguria, coste toscane e del medio Adriatico. Dal mattino deboli nevicate sulle Alpi orientali e lombarde dagli 800 metri; piogge tra pomeriggio e sera al Centro e in Sicilia, più sporadiche in Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord, in rialzo al Sud e Isole. Venti di Scirocco in deciso rinforzo su Tirreno e Isole maggiori.