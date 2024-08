Meteo: oggi (7 agosto) fase instabile al Nord. Rischio di forti temporali

Fase instabile sul Nord Italia, dove oggi (mercoledì 7 agosto) potranno verificarsi temporali anche intensi, a causa di una perturbazione in transito sull’Europa centrale, che andrà a lambire le Alpi favorendo un incremento dell’instabilità anche in Pianura Padana. Alta pressione nel resto del Paese, con l’Anticiclone Africano in ulteriore rinforzo nei prossimi giorni, quando sull’Italia prevarranno condizioni di tempo stabile e caldo via via più intenso e afoso.

Le attuali proiezioni modellistiche mostrano per il fine settimana condizioni di caldo anomalo, con picchi di temperatura intorno ai 40 gradi e oltre. E la prospettiva attualmente più probabile è che questo scenario meteo possa proseguire anche nei primi giorni della settimana successiva, quella che ci porterà al Ferragosto.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 7 agosto)

Cielo inizialmente sereno al Centro-Sud, con temporanei annuvolamenti e isolati temporali nel pomeriggio lungo l’Appennino e nell’interno della Sicilia. Al Nord giornata molto instabile: al mattino alcuni rovesci o temporali su Prealpi venete e Friuli; nel pomeriggio temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino e nelle zone di pianura di Piemonte e Lombardia.

In serata anche in tutto il Veneto e in Emilia, con rischio di fenomeni localmente intensi, con grandine e forti raffiche. Temperature massime in leggero rialzo al Centro-Sud; al Nord clima afoso, con un calo termico nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per giovedì 8 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, nelle ore più calde sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, con occasionali rovesci o temporali più probabili su rilievi abruzzesi, della Basilicata e della Sicilia.

Temperature stabili o in lieve aumento, specialmente al Nord; altrove valori per lo più stazionari. Venti per lo più di debole intensità.