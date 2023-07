Meteo, oggi domenica 9 luglio, caldo in aumento e tanto sole

Prende il via in tutta Italia un’intensa ondata di calore causata dall’espansione dell’Anticiclone nordafricano che trascina sul Mediterraneo e sul nostro Paese una massa d’aria rovente, di origine sahariana. Questa seconda ondata di caldo dell’estate durerà a lungo al Centro-Sud, probabilmente per tutta la prossima settimana mentre si dovrebbe attenuare al Nord a metà settimana grazie al ritorno di un tempo instabile e temporalesco.

Le temperature nel corso della prossima settimana toccheranno al Centro-Sud punte anche di 40 gradi o poco superiori; al Nord il clima si farà più afoso; sulle Alpi lo zero termico si porterà a quote inusuali, fino a 4500-4700 m.

Vale la pena di ricordare che le irruzioni di alte pressioni sud-tropicali verso le nostre latitudini, sono un’anomala, ma ormai frequente, caratteristica della circolazione atmosferica nell’area Mediterranea, che fa parte dei cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale di origine antropica in atto da decenni. Le temperature eccezionali previste per i prossimi giorni quindi non avranno tra le cause il fenomeno ciclico e naturale chiamato El Nino che ha preso il via da poco nell’oceano Pacifico equatoriale e i cui effetti su molte aree del Pianeta (teleconnessioni) si verificheranno solo nei prossimi mesi, specie nel 2024.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 9 luglio

Tempo soleggiato in tutte le regioni, con quasi totale assenza di nuvole al Centro-Sud, coste e pianure del Nord. Qualche annuvolamento in sviluppo invece nel pomeriggio sulle zone alpine ma con basso rischio di fenomeni; non esclusi comunque brevi e isolati piovaschi sulle Alpi occidentali.

Caldo in ulteriore lieve aumento con temperature in rialzo sai nei valori minimi che in quelli massimi e sensibilmente sopra le medie stagionali; le massime pomeridiane da nord a sud toccheranno diffusamente valori intorno ai 35 gradi ma con punte vicine ai 40 in Sicilia e soprattutto in Sardegna dove si potranno anche superare. Venti deboli, salvo ancora moderati rinforzi di Maestrale tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio orientale con mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 10 luglio

Soleggiato in tutta Italia. Al mattino cielo sereno praticamente ovunque. Nel pomeriggio si formerà un po’ di nuvolosità a carattere irregolare e variabile sulle aree montuose, in particolare sulle Alpi centro-orientali con anche qualche rovescio o temporale sui rilievi del Triveneto.

Caldo e afa in ulteriore lieve aumento. Nelle aree interne di pianura o di valle, temperature diffusamente di 35 gradi e oltre ma con punte intorno ai 40 gradi in Sardegna. Venti molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata e un moderato Maestrale nel Canale d’Otranto con il mare un po’ mosso; altrove mari calmi o poco mossi.