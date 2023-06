Meteo, oggi domenica 18 giugno, sole e temperature in aumento

Dopo un lungo periodo caratterizzato da tempo instabile e perturbato, si profila una fase più tranquilla grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione che, dopo alcuni mesi di sostanziale assenza, sembra intenzionata ad occupare stabilmente l’area del Mediterraneo centro-occidentale e parte dell’Europa centro-meridionale, compresa l’Italia. Si tratta dell’Anticiclone Nordafricano, accompagnato, come di consueto, da una massa d’aria molto calda di origine subtropicale che darà vita alla prima ondata di caldo della stagione estiva 2023, proprio in prossimità del solstizio d’estate (che sarà esattamente mercoledì 21 alle ore 16.57).

Gli effetti dell’anticiclone si faranno più evidenti durante la prossima settimana, con temperature fino a 35 gradi e localmente oltre al Centro-Sud a partire da mercoledì; non si escludono picchi vicini ai 40 gradi soprattutto in Sardegna. Con i dati attuali non è ancora possibile stabilire esattamente la durata dell’ondata di caldo, ma sembra molto probabile che la fase più acuta si possa protrarre almeno fino a venerdì o sabato prossimi.

Dato che l’alta pressione punterà più decisamente verso le regioni centro-meridionali, il Nord, restando un po’ più ai margini, verrà lambito dalle correnti instabili in transito sui paesi oltralpe con conseguente innesco di temporali di calore soprattutto lungo l’arco alpino. E così, questo drastico cambio della circolazione atmosferica ci farà passare da condizioni dinamiche primaverili con temperature a tratti sotto la media ad una situazione pienamente estiva nella sua versione più “cattiva”.

Previsioni meteo per oggi, domenica 18 giugno

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo il transito di qualche velatura al Centro-Nord e in Sardegna e qualche annuvolamento in più al Nord-Ovest. Fra pomeriggio e sera nubi in aumento sull’arco alpino, con possibile sviluppo di locali rovesci o temporali sulle Alpi centro-occidentali; non si esclude un parziale coinvolgimento anche della vicina pianura piemontese.

Temperature in generale aumento, con picchi massimi leggermente oltre i 30 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole. Venti in prevalente deboli, a parte dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia, di Scirocco sulla Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 19 giugno

Al mattino cielo in generale poco nuvoloso o velato e annuvolamenti più estesi al Nord-Ovest. Nel pomeriggio e in serata sviluppo di isolati rovesci o temporali lungo l’arco alpino, in parziale estensione verso la pianura piemontese; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato con solo delle modeste nuvole passeggere, più compatte in estese in Sardegna e lungo l’Appennino.

Caldo in aumento, con punte massime fino a 32-33 gradi e localmente oltre in Sardegna per via dei venti di Scirocco in leggero rinforzo intorno all’Isola.