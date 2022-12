Meteo: oggi, 28 dicembre, insiste l'alta pressione con clima sempre mite

Oggi (mercoledì 28 dicembre) non ci saranno grandi cambiamenti nella situazione meteo e sull’Italia insisterà l’alta pressione, che garantirà ancora tempo stabile e in generale asciutto, con molte nebbie mattutine e temperature al di sopra della norma, sebbene in leggera e diffusa flessione.

Tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre una perturbazione in movimento al di là delle Alpi lambirà anche la nostra Penisola, portando qualche debole pioggia in più al Centro-Nord, ma sempre in un contesto di temperature insolitamente alte per la stagione. Anche durante il weekend di Capodanno sull’Italia continuerà a dominare l’alta pressione, che manterrà le condizioni meteorologiche nel complesso stabili, asciutte e relativamente miti.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 dicembre

Prevalenza di tempo soleggiato su Alpi, estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto d’Italia, ma con spazio per temporanee schiarite, specie al Centro-Sud e in generale senza piogge.

Al mattino molte nebbie su pianure del Nord, valli e coste del Centro e Salento; in alcune zone della Pianura Padana le nebbie insisteranno anche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in generale lieve diminuzione, ma sempre ovunque oltre la norma. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 29 dicembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste centrali adriatiche, all’estremo Sud e Isole. Nuvole altrove: qualche debole pioggia su Liguria, Alta Toscana, Basso Veneto e Venezia Giulia.

Al mattino un po’ di nebbie in Puglia. Moderati venti meridionali su mari di ponente e Alto Adriatico. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero rialzo invece nelle regioni centrali.