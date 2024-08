Meteo: oggi (26 agosto) forti temporali al Nord. I dettagli

La settimana inizia con l’indebolimento dell’Anticiclone Africano e il transito della coda di una perturbazione atlantica al Nord (la n. 5 del mese), responsabile di una fase di tempo molto instabile con forti temporali oggi (lunedì 26 agosto) sulle regioni settentrionali; martedì 27 e mercoledì 28 coinvolgeranno invece il Centro-Sud.

Questo cambio di scenario darà luogo ad un’attenuazione dal caldo intenso e dell’afa, oggi al Nord e domani nel resto del Paese, che però si conferma solo temporanea: in seguito la tendenza vede un rialzo delle temperature e una nuova espansione dell’alta pressione africana sull’Italia.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 26 agosto)

Al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, ma con delle velature e nubi pomeridiane sui rilievi; isolati rovesci o temporali in Appennino e sui monti della Sicilia. Al Nord tempo molto instabile, con rovesci e temporali anche di forte intensità questa mattina su Alpi centrali, Prealpi e laghi lombardi.

Nel pomeriggio temporali sparsi sulle zone alpine e appenniniche, ma possibili anche in pianura, specie in Piemonte; qualche acquazzone anche sul resto della pianura padana. In serata ancora temporali in Piemonte, nella notte anche in Lombardia. Si tratta di fenomeni localmente intensi, con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche. Temperature massime in calo al Nord. Al Centro-Sud ancora molto caldo, con punte di 36-38 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 27 agosto

In tutto il Paese tempo molto variabile, con un cielo irregolarmente nuvoloso; l’instabilità più diffusa darà luogo a rovesci e temporali al Nord, al Centro-Sud e in Sicilia, sia sui rilievi che in pianura, ma con sconfinamenti possibili anche verso le aree costiere.

Non si escludono fenomeni violenti, associati a grandinate e colpi di vento. Temperature massime in contenuta flessione, più evidente nelle aree interessate dalle precipitazioni. Valori in generale compresi tra 28 e 35 gradi.