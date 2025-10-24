Meteo: oggi (24 ottobre) tempo più soleggiato ma con venti burrascosi! Ecco dove

La perturbazione numero 5 di ottobre, molto veloce ma anche molto attiva, che ci ha attraversati nella giornata di ieri (giovedì 23 ottobre), si è già trasferita sui Balcani. Alle sue spalle osserviamo un altrettanto rapido miglioramento, che ci regalerà un venerdì 24 complessivamente stabile e soleggiato sull’Italia, ma ancora molto ventoso.

La ventilazione occidentale, infatti, resta particolarmente sostenuta su tutti i nostri bacini e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. L’evoluzione per il fine settimana, tuttavia, resta improntata alla variabilità e con la prospettiva di un nuovo peggioramento.

Nel letto di queste correnti occidentali, infatti, si muoveranno altre perturbazioni. La n.6, in risalita dalle Isole Azzorre, attraverserà il Centro-Sud tra il pomeriggio di sabato 25 e la giornata di domenica 26, con una fase di precipitazioni localmente intense sulle regioni centrali.

Contemporaneamente, due veloci impulsi nord-atlantici diretti verso l’Europa continentale interesseranno il settore alpino: uno sabato (perturbazione n.7) e l’altro tra il pomeriggio e la sera di domenica (perturbazione n.8) che coinvolgerà marginalmente anche l’estremo Nord-Est prima di dirigersi verso i Balcani. Le temperature nei prossimi giorni saranno molto altalenanti, spesso oltre la norma al Sud e sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 24 ottobre)

Su tutte le regioni passaggio a tempo in prevalenza soleggiato sin dalla mattinata. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso: da segnalare alcuni annuvolamenti irregolari nel settore alpino, nelle regioni tirreniche, in Umbria e in Sardegna. Nuvolosità più densa e compatta in Valle d’Aosta, associata ad alcune precipitazioni, nevose fin verso 1500 metri circa.

Temperature massime in calo nelle Alpi e al Centro-Sud, per lo più in lieve rialzo al Nord: punte oltre 20 gradi su medio-basso Adriatico e settori ionici. I venti restano sostenuti, con raffiche al Centro-Sud fino a 70-80 Km/h; Foehn al Nordovest. Mari mossi o molto mossi, localmente agitati i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 25 ottobre

Giornata all’insegna della spiccata variabilità, con spazi soleggiati più probabili su Val Padana, Liguria, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Nel resto del Paese si osserverà un graduale peggioramento: in mattinata deboli precipitazioni in Valle d’Aosta, in successiva intensificazione sulla regione e in estensione al restante settore alpino tra il pomeriggio e la sera, nevose oltre 1700-2000 metri.

Sempre tra il pomeriggio e la sera piogge in arrivo su Sardegna, regioni centrali tirreniche, Umbria e Campania, in estensione la notte ad Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Temperature massime in rialzo nelle Isole. Ancora molto ventoso al Centro-Sud.