FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: oggi (2 settembre) ancora temporali e rischio criticità. E...

Meteo: oggi (2 settembre) ancora temporali e rischio criticità. Ecco dove

Oggi (martedì 2 settembre) ancora maltempo sull'Italia con rischio di fenomeni localmente intensi e criticità. Caldo e giornata soleggiata al Sud
Previsione2 Settembre 2025 - ore 10:02 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Settembre 2025 - ore 10:02 - Redatto da Meteo.it

Il mese di settembre (e l’autunno meteorologico) è iniziato con un nuovo peggioramento sull’Italia per il transito di una nuova perturbazione (la n.1 del mese). Nella giornata di oggi (martedì 2 settembre) porterà piogge concentrate soprattutto sul Nord-Est e nelle zone tirreniche e interne del Centro-Sud. Nonostante il transito relativamente rapido, i fenomeni associati potrebbero essere localmente intensi con possibili criticità. Le correnti più fresche al seguito del sistema nuvoloso saranno responsabili di un calo termico, oggi al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, domani (mercoledì 3) anche al Sud.

Sempre mercoledì, in seguito all’allontanamento della perturbazione, il tempo tornerà a migliorare dappertutto, con la prospettiva, poi, di un graduale rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale che, per il resto della settimana, garantirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e temperature in generale risalita, favorendo, così, un ritorno a condizioni estive con caldo oltre la norma, specialmente al Centro-Sud. Soltanto le aree alpine potranno vedere a tratti un po’ di instabilità, lambite dal passaggio sull’Europa centrale delle perturbazioni atlantiche.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 2 settembre)

Schiarite all’estremo Sud, in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci e temporali, in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est, regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania e zone interne della penisola. Non esclusa qualche pioggia anche sulla Sicilia settentrionale. Alla sera graduale miglioramento, con ancora qualche pioggia o rovescio sulle Venezie e nel settore del Tirreno sud-orientale.

Temperature massime in calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con valori anche sotto la media; caldo in aumento, invece, su medio-basso Adriatico e settori ionici dove saranno possibili picchi di 34-36 gradi. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente e sull’Adriatico. Mossi o molto mossi i mari occidentali e il medio-alto Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 settembre

Tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite da Nord a Sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi, tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio. Prima dell’alba non si escludono locali nebbie nella bassa pianura Padana.

Temperature in calo, eccetto al Sud; massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Valori in generale compresi fra 25 e 30 gradi, con locali picchi lievemente superiori nel versante ionico e sulla Sardegna orientale. Venti da ovest o nord-ovest in indebolimento. Mari ancora localmente mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 2 settembre con molte piogge e temporali, migliora da domani
    Previsione2 Settembre 2025

    Meteo: 2 settembre con molte piogge e temporali, migliora da domani

    La prima perturbazione di settembre influenzerà le condizioni meteo in gran parte d'Italia, con piogge e temporali in molte regioni.
  • Meteo, maltempo in estensione a molte regioni: le previsioni da martedì 2 settembre
    Previsione1 Settembre 2025

    Meteo, maltempo in estensione a molte regioni: le previsioni da martedì 2 settembre

    La prima perturbazione di settembre si fa strada sull'Italia: entro domani porterà piogge e temporali al Nord e in diverse zone del Centro-Sud.
  • Meteo, nuovo peggioramento: tornano piogge e temporali anche intensi tra lunedì 1 e martedì 2 settembre
    Previsione1 Settembre 2025

    Meteo, nuovo peggioramento: tornano piogge e temporali anche intensi tra lunedì 1 e martedì 2 settembre

    La prima perturbazione di settembre si fa strada sull'Italia: tra lunedì e martedì porterà maltempo in molte zone. Le previsioni meteo
  • Meteo, arriva la prima perturbazione di settembre: forti temporali e rischio nubifragi. Le previsioni da lunedì 1
    Previsione1 Settembre 2025

    Meteo, arriva la prima perturbazione di settembre: forti temporali e rischio nubifragi. Le previsioni da lunedì 1

    Settembre si apre con l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà molte piogge e temporali: ecco le zone più a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Tendenza1 Settembre 2025
Meteo, colpo di coda dell'estate: da giovedì 4 settembre anticiclone e caldo anomalo. La tendenza
Dopo un avvio segnato dal maltempo, la prima settimana di settembre vedrà il ritorno dell'anticiclone africano: tempo soleggiato e caldo anomalo.
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza31 Agosto 2025
Meteo, l'estate torna ad alzare la voce da mercoledì 3 settembre: la tendenza nei dettagli
Da metà settimana si conferma il ritorno dell'alta pressione: porterà sole e caldo soprattutto al Centro-Sud. La tendenza meteo
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Tendenza30 Agosto 2025
Meteo, da mercoledì 3 settembre probabile ritorno dell'alta pressione
Dopo il passaggio ad inizio settimana di una nuova perturbazione, il nostro Paese potrebbe vivere una fase con tempo stabile e caldo estivo oltre la norma
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Settembre ore 11:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154