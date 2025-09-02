Meteo: oggi (2 settembre) ancora temporali e rischio criticità. Ecco dove

Il mese di settembre (e l’autunno meteorologico) è iniziato con un nuovo peggioramento sull’Italia per il transito di una nuova perturbazione (la n.1 del mese). Nella giornata di oggi (martedì 2 settembre) porterà piogge concentrate soprattutto sul Nord-Est e nelle zone tirreniche e interne del Centro-Sud. Nonostante il transito relativamente rapido, i fenomeni associati potrebbero essere localmente intensi con possibili criticità. Le correnti più fresche al seguito del sistema nuvoloso saranno responsabili di un calo termico, oggi al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, domani (mercoledì 3) anche al Sud.

Sempre mercoledì, in seguito all’allontanamento della perturbazione, il tempo tornerà a migliorare dappertutto, con la prospettiva, poi, di un graduale rinforzo dell’alta pressione di matrice subtropicale che, per il resto della settimana, garantirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e temperature in generale risalita, favorendo, così, un ritorno a condizioni estive con caldo oltre la norma, specialmente al Centro-Sud. Soltanto le aree alpine potranno vedere a tratti un po’ di instabilità, lambite dal passaggio sull’Europa centrale delle perturbazioni atlantiche.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 2 settembre)

Schiarite all’estremo Sud, in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci e temporali, in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est, regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania e zone interne della penisola. Non esclusa qualche pioggia anche sulla Sicilia settentrionale. Alla sera graduale miglioramento, con ancora qualche pioggia o rovescio sulle Venezie e nel settore del Tirreno sud-orientale.

Temperature massime in calo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con valori anche sotto la media; caldo in aumento, invece, su medio-basso Adriatico e settori ionici dove saranno possibili picchi di 34-36 gradi. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente e sull’Adriatico. Mossi o molto mossi i mari occidentali e il medio-alto Adriatico.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 settembre

Tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite da Nord a Sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi, tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio. Prima dell’alba non si escludono locali nebbie nella bassa pianura Padana.

Temperature in calo, eccetto al Sud; massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in calo su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Valori in generale compresi fra 25 e 30 gradi, con locali picchi lievemente superiori nel versante ionico e sulla Sardegna orientale. Venti da ovest o nord-ovest in indebolimento. Mari ancora localmente mossi.