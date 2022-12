Meteo: oggi, 18 dicembre, ulteriore calo termico e alta pressione in rinforzo

Oggi, domenica 18 dicembre, temperature in ulteriore calo con un po’ di freddo invernale al Nord e valori che al Centro-Sud si riportano semplicemente più in linea con le medie stagionali dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi quando addirittura si sono toccati i 26-27 gradi in Sicilia. In compenso si conferma a partire da domenica una fase di tempo più stabile grazie al ritorno dell’alta pressione che per alcuni giorni proteggerà la nostra penisola da nuove perturbazioni.

L’attuale tendenza mostra la possibilità che a metà settimana, tra mercoledì 21 e giovedì 22, l’anticiclone possa subire un lieve e temporaneo indebolimento per poi tornare protagonista proprio nel fine settimana di Natale. Il periodo natalizio si prospetta abbastanza soleggiato al Centro-Sud con temperature in

crescita e clima molto mite per il periodo; al Nord il cielo potrebbe rimanere più nuvoloso e grigio e con temperature più contenute.

Le previsioni meteo per domenica 18 dicembre

Giornata con una prevalenza di nuvole e un cielo fino a molto nuvoloso in Piemonte, Emilia occidentale, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Tempo ben soleggiato con un cielo generalmente sereno nel Triveneto e in Campania. Nel resto d’Italia ampie schiarite con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

Temperature massime senza grandi variazioni al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori; in calo nel resto d’Italia. Valori fino a 15-16 gradi in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e 18-19 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico e in Puglia, fino a tesi di Tramontana su Liguria centrale e Ionio. Mari: mossi o molto mossi il Ligure occidentale, l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 19 dicembre

Tempo stabile in tutto il paese. Attenzione al mattino alla presenza delle nebbie nelle valli tra Umbria e Lazio e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto occidentale solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno; in serata torneranno ad infittirsi al Nord. Giornata in parte nuvolosa in Liguria ma senza piogge; un po’ di nuvolosità sparsa sulle coste di Toscana e Lazio, in Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata; cielo in prevalenza poco nuvoloso o sereno altrove. Temperature mattutine stazionarie nelle Isole maggiori, in calo nel resto d’Italia con deboli gelate all’alba.

Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Sud e pianure del Nord. Venti settentrionali fino a moderati su medio-basso Adriatico e Salento, fino a tesi sullo Ionio con i rispettivi mari mossi.