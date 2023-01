Meteo: oggi, 13 gennaio, temperature oltre la norma e molte nuvole

Venerdì 13 gennaio correnti occidentali più miti e umide favoriranno un rialzo termico ma anche una giornata con una prevalenza di nuvole senza comunque fenomeni di rilievo. Sabato 14 una debole perturbazione (la n. 4 di gennaio) in transito sulla Penisola Balcanica lambirà appena le nostre regioni centrali adriatiche e il Sud portando solo isolate e brevi piogge. Domenica 15 una seconda perturbazione (la n.5 del mese) si avvicinerà al Nord con un peggioramento atteso soprattutto a fine giornata quando le piogge raggiungeranno gradualmente anche le regioni del versante tirrenico. Le temperature nel fine settimana si manterranno superiori alle medie stagionali.

La prima parte della prossima settimana si prospetta, secondo le attuali proiezioni, piuttosto perturbata con nuove perturbazioni atlantiche in arrivo sul nostro paese, anche intense, accompagnate da piogge, nevicate a quote relativamente basse al Nord, forti venti e mari anche agitati. Le temperature saranno miti al Centro-Sud, più invernali al Nord. Nella seconda parte di settimana non si esclude l’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo e sull’Italia.

Le previsioni meteo per venerdì 13 gennaio

Giornata con un cielo in gran parte nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo. Al mattino nubi soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, ampie zone soleggiate al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie sulle regioni settentrionali, nubi in aumento invece su quelle meridionali. Nel corso della giornata deboli nevicate intorno ai 1500 metri sulla Valle d’Aosta di confine, isolate e deboli piogge su estremo levante ligure, nordovest della Toscana e basso Lazio.

Temperature massime in lieve rialzo su medio Adriatico e al Sud; valori in generale superiori alla norma. Venti moderati o tesi di Libeccio nel Mar Ligure e di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia con mari mossi.

Le previsioni meteo per sabato 14 gennaio

Nubi sparse al Sud e al mattino anche sulle regioni centrali adriatiche con qualche isolata e debole pioggia su Molise, Puglia, Calabria e nordest della Sicilia. Cielo fino a nuvoloso sulle zone alpine di confine ma senza fenomeni di rilievo, poco o parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia. Al mattino nebbie a banchi in Val padana e valli del Centro più probabili tra Toscana e Umbria.

Temperature mattutine in calo al Nord e intorno allo zero, in rialzo al Sud; massime senza grandi variazioni. Venti moderati o tesi di Maestrale su medio Adriatico, al Sud e sulle isole maggiori. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia; un po’ mossi il Tirreno meridionale e sotto costa il medio-basso Adriatico.