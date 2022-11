Meteo: oggi, 11 novembre, migliora il tempo. Sabato 12 nuova svolta!

Si è allontanata definitivamente verso est la perturbazione numero 3 di novembre, che ha attraversato le regioni settentrionali e, più marginalmente, quelle centrali. Oggi, venerdì 11 novembre, si ristabiliscono generali condizioni di stabilità atmosferica sull’Italia, ma con la tendenza all’afflusso di aria un pochino più fresca nord-orientale a partire dalle regioni adriatiche e meridionali.

L’evoluzione successiva, quella per il weekend, resta ancora abbastanza incerta, a causa di un nucleo di aria fredda e instabile (perturbazione n.4 del mese) che, dai Balcani si muoverà di moto retrogrado verso la nostra Penisola, per poi dirigersi all’inizio della prossima settimana, con una traiettoria alquanto insolita, verso la Francia, dove verrà “riassorbita” dal normale flusso atlantico. Ad ogni modo, a partire da sabato 12 le conseguenze sul tempo di “casa nostra”, saranno caratterizzate da molta variabilità, qualche precipitazione e un clima più fresco, a partire dalle regioni adriatiche e meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 11 novembre

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, sulle regioni tirreniche e Sardegna, ma con tendenza al passaggio di velature. Cielo irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità un po’ più densa nella prima parte della giornata sulle regioni adriatiche. All’alba foschie dense e locali nebbie sulla val padana centro-occidentale.

Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, al Sud e sulle Isole; in lieve rialzo al Nordest. Venti a tratti moderati da est/nordest attorno alla Sardegna, da nord sulle regioni centrali adriatiche e meridionali peninsulari. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna, l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Le previsioni meteo per sabato 12 novembre

Su tutto il Paese si osserveranno condizioni di spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso. La nuvolosità potrà risulterà un po’ più densa sulle regioni meridionali e sulla Sicilia dove, dal pomeriggio, non si escludono brevi piogge o isolati rovesci. All’alba foschie dense e locali nebbie si ripresenteranno in val padana, specie lungo il corso del Po.

Temperature massime in diminuzione sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole; in ulteriore lieve aumento al Nord e in Toscana. Venti orientali in rinforzo al Centro-Sud. Mari: mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio.