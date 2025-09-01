FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, nuovo peggioramento: tornano piogge e temporali anche intensi tra lunedì 1 e martedì 2 settembre

La prima perturbazione di settembre si fa strada sull'Italia: tra lunedì e martedì porterà maltempo in molte zone, con rischio di forti temporali e nubifragi.
Previsione1 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Il mese di settembre (e con esso l’autunno meteorologico) comincia all’insegna di un nuovo peggioramento del tempo al Nord-Ovest e, fra la seconda parte di oggi e la giornata di domani, anche al Nord-Est e nelle zone tirreniche e interne del Centro-Sud. Il ritorno delle piogge è causato dall’arrivo della prima perturbazione del mese che, innescando un richiamo di aria calda da sud, determinerà anche un temporaneo rialzo termico sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord-Ovest le temperature torneranno a calare.

Nonostante il transito relativamente rapido, i fenomeni associati potrebbero essere localmente intensi con possibili criticità.
Le correnti più fresche al seguito del sistema nuvoloso saranno responsabili di un calo termico, martedì al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, mercoledì anche al Meridione.

Le previsioni meteo per lunedì 1 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvole in Toscana e Sardegna. Temporanee schiarite anche nel settore dell’alto Adriatico. Nuvoloso nel resto del Nord, con piogge inizialmente all’estremo Nord-Ovest, tendenti a intensificarsi e divenire più diffuse nel corso della giornata quando andranno ad estendersi anche sul nord e ovest della Lombardia. Alla sera possibili anche dei temporali localmente forti e fenomeni in estensione ad Alpi orientali, Emilia occidentale e nord-ovest della Toscana.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento al Centro-Sud con picchi di 34-35 °C sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo, specie sui mari di ponente che diverranno mossi.

Le previsioni meteo per martedì 2 settembre

Schiarite all’estremo Sud, in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci e temporali, in Lombardia, Liguria di levante, Nord-Est, regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania e zone interne della penisola. Non è esclusa qualche pioggia anche sulla Sicilia settentrionale. Alla sera graduale miglioramento, con ancora qualche pioggia o rovescio sulle Venezie e nel settore del Tirreno sud-orientale.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, eccetto in Piemonte, con valori anche sotto media; caldo in aumento, invece, al Sud e sulla Sicilia orientale. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente, sud-orientali sull’Adriatico. Mossi o molto mossi i mari occidentali e il medio-alto Adriatico.

