Meteo, nuovo peggioramento da lunedì 23 sera: rischio forti temporali, ecco dove

Un nuovo peggioramento meteo è atteso dalla fine di lunedì 23 per le regioni del Centro-Nord e la Sardegna per l'arrivo di una nuova intensa perturbazione.

La pausa dal maltempo che ha interessato praticamente tutta l’Italia, proseguirà nelle prossime ore su gran parte del Centro-Sud, mentre nelle regioni settentrionali, assisteremo e un nuovo graduale peggioramento.

Le prime regioni a subire questa nuova fase di maltempo saranno quelle di Nord-Ovest, dove l'intensa perturbazione (la n.6 di ottobre) entro le prime ore di martedì darà luogo a piogge e temporali anche di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, poi in rapida estensione a tutto il Nord, alle regioni tirreniche e alla Sardegna.

Mercoledì si avrà un parziale miglioramento, ma con ancora la possibilità di alcune precipitazioni, più significative all’estremo Nord-Est e sulle regioni tirreniche della penisola. In generale domineranno le correnti mediamente occidentali con condizioni di variabilità e clima relativamente mite, nonostante un ridimensionamento delle temperature, anche nei giorni successivi; non si esclude anche un altro passaggio perturbato piuttosto rapido tra giovedì e venerdì.

Le previsioni meteo per lunedì 23

Iniziali schiarite ampie al Nord-Est e al Centro-Sud; nuvole sparse al Nord-Ovest, con locali piogge per lo più a ridosso del settore alpino. In giornata nubi in aumento anche al Nord-Est e molte zone del Centro, ancora prevalentemente soleggiato al Sud e in Sicilia. Piogge in estensione a pianura piemontese, Liguria e alta Toscana. Alla sera piogge anche in Lombardia e possibili temporali in Liguria.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in rialzo sulle Isole a causa dei venti di Scirocco in rinforzo sui mari do ponente.

Le previsioni meteo per martedì 24

Al mattino piogge sparse e insistenti al Nord e in Toscana, meno frequenti in Piemonte; possibili temporali forti in Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna e coste dell’alto Adriatico; qualche pioggia anche nel nordovest della Sardegna. Cielo parzialmente nuvoloso o solo un po’ velato nel resto del Paese.

Fra pomeriggio e sera fenomeni in estensione anche a Marche, Umbria, Lazio e gran parte della Sardegna, con ancora la possibilità di forti temporali su Levante ligure, regioni tirreniche, Nord-Est e Sardegna occidentale.

Temperature minime in rialzo; massime in calo al Nord e in Sardegna; in ulteriore rialzo le massime al Sud e in Sicilia con picchi anche oltre i 30 gradi sull’isola. Ventoso per Scirocco in Adriatico e in Sicilia, Libeccio in Sardegna e alto Tirreno; possibili forti raffiche negli episodi temporaleschi.